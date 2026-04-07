Manchester United fait une annonce importante concernant l'avenir d'Harry Maguire

Harry Maguire prolonge d'un an son contrat avec Manchester United. Le club anglais a annoncé mardi matin que le défenseur de 33 ans avait signé un nouveau contrat.

Le précédent contrat de Maguire expirait à la fin de cette saison. Il est désormais sous contrat jusqu'à la mi-2027, avec une option pour une saison supplémentaire.

Sur le site web de Manchester United, Maguire commente la prolongation de son contrat. « C'est un immense honneur de représenter Manchester United. C'est une responsabilité dont ma famille et moi sommes fiers chaque jour. »

« Je suis extrêmement heureux de pouvoir prolonger mon séjour au sein de ce club fantastique pour au moins huit saisons et de pouvoir continuer à jouer devant nos formidables supporters afin de créer ensemble encore plus de moments fantastiques », a déclaré l'international anglais, qui compte 66 sélections.

Maguire attend avec impatience la saison à venir. « On ressent l’ambition et le potentiel de cette équipe prometteuse. La détermination de tout le club à se battre pour remporter de grands titres est clairement visible pour tout le monde et je suis convaincu que nos meilleurs moments ensemble sont encore à venir. »

Manchester United a recruté Maguire en 2019 pour plus de 87 millions d’euros auprès de Leicester City. Il totalise désormais 266 matches officiels.

Maguire a remporté la FA Cup et la League Cup avec Manchester United. Il a toutefois connu de profondes déceptions ces dernières années.