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Mené de deux buts, Manchester United a renversé la Roma (3-2) à Old Trafford, mettant fin à une série de neuf matches sans victoire. L’équipe de Michael Carrick grimpe à la 17e place de la phase de ligue de la Ligue des champions avec six points. La Roma, qui reste 19e avec quatre points, avait pris l’avantage grâce à Matias Soule et à un penalty de Donyell Malen dans les 18 premières minutes. À la mi-temps, le superordinateur d’Opta ne donnait à United que 5,4 % de chances de l’emporter. Un penalty retiré par Bruno Fernandes, puis un doublé tardif de Matheus Cunha, ont renversé la rencontre.

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Les chiffres racontent deux matches différents. En première période, la Roma a tiré sept fois, dont quatre tirs cadrés, pour 1,53 but attendu (xG), tandis que United n’a produit que 0,24 xG sur cinq tentatives, toutes effectuées de l’extérieur de la surface. Après la pause, United a tenté sa chance 10 fois, dont sept depuis l’intérieur de la surface, pour 2,48 xG. La Roma n’a pas tiré une seule fois en seconde période.

Le dispositif tactique de Manchester United

Carrick a aligné un 4-2-3-1, avec Kobbie Mainoo et Carlos Baleba en double pivot, et Fernandes derrière un trio offensif composé de Cunha, Bryan Mbeumo et Amad Diallo. Ayden Heaven a intégré la défense à quatre aux côtés de Harry Maguire après le carton rouge de Lisandro Martinez à Chelsea samedi, avec Leny Yoro à droite et Diogo Dalot à gauche.

Les latéraux de United évoluaient haut, Yoro et Dalot occupant tous deux en moyenne des positions proches de la ligne médiane. Cela laissait des espaces dans leur dos à chaque perte de balle. L’ouverture du score est venue précisément de là. Mainoo a fait preuve de négligence avec le ballon, Rodrigo Mora a repéré Soule, complètement démarqué sur le côté opposé, et une passe diagonale lui a permis de tromper Senne Lammens à la 11e minute. Sept minutes plus tard, Soule s’est de nouveau retrouvé libre sur le côté opposé. Il a feinté avant de voir son tir contré par le bras de Heaven, puis Malen a pris Lammens à contre-pied sur penalty.

Avant la pause, United a dû se contenter de frappes lointaines. Baleba a tiré au-dessus depuis les abords de la surface, Fernandes a fait de même du pied gauche et Mainoo a obligé Devis Vasquez à capter un tir de loin. Sa meilleure occasion est survenue à la 14e minute, lorsqu’un ballon à ras de terre traversant les six mètres a été dégagé juste avant que Cunha puisse le reprendre au second poteau.

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L’amélioration après la pause est venue du même onze, Carrick n’ayant procédé à aucun changement à la mi-temps. United a pénétré bien plus souvent dans la surface, terminant avec 30 touches de balle dans la surface adverse contre huit pour la Roma. Cunha, dont la position moyenne était la plus avancée de tous les joueurs de United, est tombé sous la pression de Gianluca Mancini et a obtenu un penalty à la 55e minute. Quatre minutes plus tard, une superbe passe en profondeur a lancé Mbeumo dans le dos de la défense, mais sa frappe a touché les deux poteaux avant de ressortir. United s’est aussi montré plus incisif sans le ballon, réussissant 14 tacles en seconde période contre seulement six en première. Ses centres se sont également améliorés : trois des six centres effectués après la pause ont trouvé un coéquipier, contre aucun des cinq de la première période.

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Le dispositif tactique de la Roma

La Roma de Gian Piero Gasperini, diminuée par les blessures, s’est présentée en 3-4-2-1. Vasquez faisait ses débuts en compétition dans le but derrière Mancini, Leonardo Balerdi et Mario Hermoso. Devyne Rensch et Wesley occupaient les couloirs de part et d’autre de Bryan Cristante et Marten de Roon, tandis que Mora et Soule soutenaient Malen. Paulo Dybala n’a pas réussi un dernier test physique et a rejoint Manu Kone, Lorenzo Pellegrini et Mile Svilar parmi les absents.

Les attaques de la Roma penchaient nettement à droite, 46 % d’entre elles passant par ce côté. C’était le couloir de Soule, celui que le latéral gauche de United laissait libre lorsque Dalot montait. Les deux buts sont venus du fait que Soule s’y retrouvait démarqué, et la vision de Mora pour le trouver sur l’ouverture du score a donné lieu à la passe la plus inspirée de la première période.

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La Roma est restée dangereuse au-delà de ces deux actions. Juste avant la pause, Malen s’est défait de Heaven et a obligé Lammens à repousser une frappe à ras de terre qui prenait la direction du petit filet. Dans le temps additionnel, Soule a enroulé un tir depuis les abords de la surface qui est passé de peu à côté. La Roma a aussi dû se réorganiser tôt dans le match : Rensch est sorti sur blessure à la 21e minute et a été remplacé par l’adolescent Emanuele Lulli, averti pour avoir touché le ballon de la main afin de stopper un petit ballon piqué de Dalot.

Sans le ballon, Balerdi a suivi Mbeumo sur la gauche et a réalisé un excellent tacle à la 34e minute. Mais lorsque le match a basculé, la Roma a été acculée. Elle a effectué 24 dégagements contre 15 pour United, dont 15 après la pause.

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La bataille tactique

Le duel décisif de la première période s’est joué à droite pour la Roma, face au côté gauche de United. Soule a régulièrement trouvé des espaces entre Dalot et Heaven, et la position haute des latéraux de United exposait ce couloir à chaque perte de balle. Le retour de Yoro pour intercepter une passe de Soule destinée à Mora à la 39e minute a été l’une des rares occasions où United est parvenu à le fermer à temps.

La seconde période s’est jouée autant sur coups de pied arrêtés que dans le jeu. United a produit 0,41 xG sur coups de pied arrêtés contre 0,07 pour la Roma et remporté 17 duels aériens contre 12. À la 67e minute, une tête de Maguire au second poteau a été déviée en corner. Sur celui-ci, Dalot a placé une tête vers le but, mais Cristante a dégagé sur la ligne. Deux minutes plus tard, Maguire a réclamé un penalty après un accrochage avec Balerdi sur un autre corner. Après vérification, le jeu a finalement repris sur un six mètres, puis Dalot a de nouveau été mis en échec sur coup de pied arrêté peu après.

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Le penalty qui a lancé la remontée a lui aussi connu un rebondissement. Vasquez a arrêté la première tentative de Fernandes à la 57e minute, mais le penalty a dû être retiré parce qu’un joueur de la Roma était entré dans la surface. Le capitaine de United a alors expédié sa deuxième tentative sous la barre.

L’égalisation est venue d’un centre. À la 83e minute, Balerdi a complètement manqué son dégagement sur un ballon de Fernandes, et Cunha a conclu à bout portant.

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Les ajustements en cours de match

Gasperini a effectué le premier changement à la mi-temps, remplaçant Mora par Niccolo Pisilli. La Roma n’a plus tiré à partir de ce moment-là. Le premier changement de Carrick a été contraint. Baleba s’est arrêté en raison d’une blessure aux ischio-jambiers à la 48e minute et Youri Tielemans l’a remplacé trois minutes plus tard. Celui-ci a ensuite tenté de lancer Amad dans le dos de la défense d’un long ballon.

Les deux bancs ont réagi presque simultanément à un quart d’heure de la fin. Carrick a remplacé Heaven, averti, par Martinez et fait entrer Shea Lacey à la place d’Amad. Gasperini a changé deux de ses trois défenseurs centraux, faisant entrer Daniele Ghilardi pour Mancini et Evan N'Dicka pour Hermoso, avant de remplacer Malen par Santiago Castro. Dans les 11 minutes suivant le premier de ces changements, United avait marqué deux fois. Balerdi, seul membre de la défense à trois initiale de la Roma encore sur le terrain, était fautif sur le premier but.

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Lacey a apporté la contribution décisive. United a attaqué par la droite, d’où sont venues 43 % de ses attaques sur l’ensemble du match. Le remplaçant a repiqué dans l’axe avant de glisser le ballon à Cunha, qui a battu Vasquez dans un angle fermé, avec l’aide de l’intérieur du poteau proche, à la 86e minute.

La fin de match a été loin d’être tranquille. Cunha a été averti pour avoir retiré son maillot en célébrant son but, Matthijs de Ligt a remplacé Maguire, qui boitait, et Mason Mount est entré à la place de Fernandes. Puis, au début du temps additionnel, Cunha a été expulsé après un deuxième avertissement pour un tacle glissé tardif sur Balerdi. La Roma a joué les dernières minutes en supériorité numérique, mais sa seule occasion d’entrevoir le but s’est terminée par un hors-jeu signalé contre Castro.

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Conclusion

United n’a pas gagné ce match grâce à un unique changement tactique. Sa victoire est venue du fait que les mêmes joueurs, débordés avant la pause, ont commencé à atteindre la surface de réparation et ont pris le dessus sur coups de pied arrêtés, tandis que l’attaque de la Roma a complètement disparu après la sortie de Mora. L’entrée de Lacey à droite a apporté la touche finale. Pour la Roma, c’est la deuxième fois dans cette campagne qu’elle laisse échapper une avance importante, après avoir mené 3-1 avant de s’incliner 4-3 contre le Real Madrid lors de la deuxième journée.