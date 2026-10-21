Manchester United face à Côme, les notes des joueurs : Matthijs De Ligt vit un cauchemar, Nico Paz inspire une victoire retentissante

La campagne européenne de Manchester United a connu un sérieux coup d’arrêt au Stadio G. Sinigaglia, où le club s’est incliné 4-1 face à une équipe de Côme pleine d’allant. Le plan tactique de Cesc Fabregas a exploité les fragilités structurelles de United dès le coup d’envoi, Nico Paz ouvrant le score après seulement deux minutes de jeu.

En seconde période, Anastasios Douvikas puis Paz, auteur d’un deuxième but, ont mis le match hors de portée de United, avant que Jaka Ramon n’ajoute un quatrième but. Le but inscrit dans le temps additionnel par Joshua Zirkzee, entré en jeu, a été la seule petite satisfaction d’une soirée où United a été dominé dans presque tous les indicateurs statistiques. Avec seulement 45 % de possession et quatre tirs cadrés qui n’ont débouché sur une véritable pression qu’en toute fin de match, Michael Carrick doit répondre à des questions de plus en plus pressantes sur l’organisation défensive et la résistance mentale de son équipe.

Gardien et défense

Senne Lammens : 4/10

Une soirée difficile pour le gardien, exposé par une ligne défensive haute et un manque de protection. S’il a réalisé quatre arrêts pour éviter un score aux proportions véritablement historiques, il a encaissé deux buts de Nico Paz et ne pouvait pas faire grand-chose sur les frappes efficaces de Douvikas et Ramon.

Noussair Mazraoui : 4/10

Aligné au poste d’arrière droit, Mazraoui a peiné à contenir les permutations des joueurs de couloir de Côme. Mal placé sur le premier but, à la 2e minute, il n’a pas non plus apporté l’élan offensif nécessaire pour faire remonter United. Il a contribué aux 11 dégagements de son équipe, mais a manqué de sa sérénité habituelle avec le ballon.

Matthijs de Ligt : 3/10

Le Néerlandais a vécu un cauchemar tactique, les déplacements de Douvikas l’attirant fréquemment hors de l’axe. Il a été remplacé à la 79e minute par Harry Amass après une prestation au cours de laquelle United a encaissé quatre buts. Son incapacité à organiser la ligne défensive lors de l’accélération de Côme en seconde période a largement contribué à l’effondrement de son équipe.

Harry Maguire : 4/10

Malgré plusieurs interceptions et duels aériens remportés, Maguire faisait partie d’une charnière centrale qui manquait de vitesse dans ses déplacements latéraux pour couvrir les demi-espaces laissés libres par United. Il a vu Côme contourner facilement le pressing de son équipe, se retrouvant isolé face à la vitesse de Paz et Da Cunha.

Diogo Dalot : 4/10

Positionné à gauche, Dalot n’a pas réussi à concilier ses tâches défensives avec les montées attendues sur son couloir. Il appartenait à une défense qui manquait de cohésion, comme l’illustrent les 2,04 buts attendus (xG) concédés à l’équipe italienne. Ses 13 centres dans la surface ont peu rapporté, la présence aérienne de United ayant été neutralisée.

Milieu de terrain

Mason Mount : 5/10

Mount a tenté d’apporter de l’énergie dans les transitions, mais il a souvent été éliminé par la meilleure circulation du ballon de Côme, auteur de 669 passes contre 546 pour United. Il a peiné à se retourner pour casser les lignes et a passé une grande partie du match à courir après le ballon, tandis que Perrone et Milla contrôlaient le rythme.

Youri Tielemans : 5/10

Chargé d’organiser le jeu depuis une position reculée, le Belge a vu son influence limitée par le bloc médian intense de Côme. Ses passes sont restées propres, mais il a manqué d’impact défensif pour arrêter les contre-attaques, que Côme a exploitées cinq fois avec des conséquences dévastatrices au fil des 90 minutes.

Andrey Santos : 3/10

Une soirée à oublier pour Santos, averti à la 25e minute puis remplacé à la pause. Son manque de discipline tactique durant les 45 premières minutes a laissé beaucoup trop de liberté à Nico Paz pour dicter le jeu. Son remplacement par Amad Diallo relevait de la nécessité plutôt que d’un simple ajustement tactique.

Attaque

Bryan Mbeumo : 4/10

Mbeumo a joué un rôle largement secondaire sur l’aile droite. Il s’est retrouvé dans quelques positions prometteuses, mais ses centres et ses choix dans le dernier geste ont laissé à désirer. Il a été remplacé en fin de match par Lacey, United cherchant un autre profil offensif, sans avoir véritablement mis Butez à l’épreuve.

Matheus Cunha : 4/10

Positionné dans l’espace derrière l’attaquant, Cunha n’a pas réussi à exercer son influence créative habituelle. Il a souffert de l’impact physique du milieu de Côme et a été remplacé à la pause par Carlos Baleba, Carrick cherchant à renforcer l’axe après avoir rapidement été mené au score.

Bruno Fernandes : 5/10

Le capitaine a affiché sa frustration tout au long du match. Il a mené le pressing, mais s’est souvent retrouvé isolé, ses coéquipiers derrière lui ne parvenant pas à resserrer les lignes. Il a été remplacé à la 66e minute par Zirkzee alors que United cherchait à aller plus directement vers le but. Son apport créatif est resté bien en deçà de son niveau habituel.

Remplaçants et entraîneur

Amad Diallo : 6/10

Entré à la pause, Diallo a apporté l’étincelle qui manquait en première période. Passeur décisif sur le but tardif de Zirkzee, il a fait preuve d’une bonne vision du jeu dans une surface de réparation encombrée et a été l’un des rares joueurs de United à sembler capable d’éliminer son adversaire en un contre un.

Carlos Baleba : 4/10

Entré à la pause à la place de Cunha, Baleba a été averti cinq minutes seulement après son entrée en jeu. Appelé à apporter de la solidité, il a finalement fait partie d’un milieu de terrain qui a encaissé trois buts en seconde période.

Joshua Zirkzee : 7/10

La principale satisfaction de United malgré le score. Entré à la 66e minute, il a fait preuve de sang-froid pour inscrire un but sauvant l’honneur à la 91e. Sa capacité à conserver le ballon dos au but a été supérieure à celle des joueurs qu’il a remplacés, laissant penser qu’il aurait dû être titulaire.

Harry Amass : 5/10

L’adolescent a engrangé de précieuses minutes en Ligue des champions en remplaçant De Ligt pour les 11 dernières minutes. Il s’est montré propre, mais le match était déjà perdu lorsqu’il est entré sur le terrain.

Shea Lacey : 5/10

Une brève entrée en fin de match à la place de Mbeumo. Averti moins d’une minute après son entrée, il a montré un peu de combativité, qui avait manqué ailleurs, mais a eu peu de temps pour peser sur le jeu offensif.

Micael Carrick : 3/10

Un échec tactique pour l’entraîneur. Son choix de jouer avec une ligne défensive haute composée notamment de Maguire et De Ligt a été impitoyablement exploité par Cesc Fabregas. Son double changement à la pause a montré qu’il avait pris conscience de son erreur, mais l’effondrement structurel de l’équipe en seconde période laisse entrevoir un manque plus profond d’organisation et de confiance.