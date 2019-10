Manchester United, Evra confirme des discussions pour un retour

L'ancien latéral gauche des Red Devils a confirmé être en discussions avec son ancien club pour occuper un rôle au sein de Manchester United.

Actuellement à la retraite depuis quelques semaines, Patrice Evra continue de garder un oeil sur le football et notamment sur la . Passé par l'AS et surtout durant sa carrière, l'ancien international français a été aux centres de rumeurs concernant un retour chez les Red Devils pour intégrer le staff de Massimiliano Allegri en cas d'arrivée de ce dernier sur le banc de touche. Mais Patrice Evra pourrait bel et bien revenir du côté d'Old Trafford plus tôt que prévu, et ce sans être lié à une éventuelle arrivée du technicien italien.

Dans une interview accordée sur Sky Sports, Patrice Evra a confirmé qu'il était proche d'un retour à Manchester United : "J'ai des discussions importantes en coulisses, nous voulons savoir si je joue un certain rôle, nous verrons. Dans la vie, je veux tout faire, mais je veux un rôle dans lequel je puisse me mettre à la tâche, c'est parce que je veux que mon club redevienne le meilleur du monde. Mais je ne sais pas quel rôle j'aurai."

"Je ne travaille pas pour United"

"Je viens de prendre ma retraite il y a cinq semaines. Je dirais que je profite de la vie et que je passe mes diplômes d’entraîneur avec Manchester United, mais je tiens à préciser les choses, car les gens pensent que je travaille pour United mais je ne le suis pas, je ne passe que mes diplômes. J’ai été occupé, et je suis avec vous (sur Sky Sports) ce soir (lundi)", a ajouté l'ancien latéral gauche des Red Devils, devenu consultant d'un soir.

Présent pour analyser la rencontre entre Sheffield United et , Patrice Evra a une nouvelle fois tancé sa victime préférée : Arsenal. Et plus particulièrement les jeunes Gunners : "Je suis vraiment content pour Sheffield. Ils méritent la victoire. Mais je ne suis pas surpris par Arsenal. Je les appelais 'mes bébés' il y a dix ans. Et je ne suis pas irrespectueux. C’est le sentiment que j’ai avec cette équipe. Quand je jouais contre Arsenal, je savais que j’allais gagner."

"Un mois seulement après nous avoir rejoint, Robin Van Persie m’a dit: 'Tu avais complètement raison Patrice'. Rien n’a changé. J’ai presque envie de poser la question: Où est Arsène ? Où est Wenger ? Parce que c’est la même chose", a conclu l'ancien international français. Même à la retraite, Patrice Evra a toujours la langue bien pendue et ne sera selon toute vraisemblance jamais lassé de tacler son ancien rival, Arsenal.