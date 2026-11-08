Partager Suivez GOAL sur Google

Manchester United a connu un début de match cauchemardesque face à Aston Villa en Premier League, établissant un nouveau record du club : jamais il n’avait été mené de deux buts aussi tôt dans cette compétition. À Old Trafford, les visiteurs ont marqué deux fois dans les quatre premières minutes, laissant l’équipe de Michael Carrick sous le choc.

Publicité

Manchester United assommé par deux buts éclair d’Aston Villa

La saison difficile de Manchester United a atteint un nouveau point bas dimanche, avec un début de match catastrophique face à Aston Villa en Premier League. Les supporters d’Old Trafford ont vu, incrédules, les hommes de Carrick accuser un retard de deux buts après seulement 3 minutes et 42 secondes, le 2-0 le plus rapide jamais concédé par le club en Premier League.

Le précédent record pour un départ aussi désastreux remontait à août 2023, contre Nottingham Forest. Ce jour-là, United était mené 2-0 après 3 minutes et 47 secondes, également à Old Trafford.

Les erreurs défensives plombent l’équipe de Carrick

L’ambiance dans le stade s’est dégradée presque immédiatement, tant l’équipe à domicile peinait à répondre à l’intensité de Villa. Les dirigeants du club Omar Berrada et Jason Wilcox ont été aperçus dans les tribunes, visiblement mécontents de la tournure des événements, comme l’a rapporté The Sun. Leurs expressions reflétaient la frustration des supporters, qui n’ont vu leur équipe remporter qu’un seul de ses neuf premiers matches de championnat cette saison.

Il a fallu moins de deux minutes à Villa pour ouvrir le score par l’intermédiaire de l’ailier brésilien de 20 ans Alysson. Laissé bien trop libre sur la droite, il a frappé entre les jambes du gardien Senne Lammens. La situation a rapidement empiré pour les locaux : quelques instants plus tard, la défense de United a de nouveau cédé. Lammens n’a pas réussi à dégager une autre tentative de Villa et a repoussé le ballon directement dans les pieds de l’ancien attaquant de Chelsea Nicolas Jackson, qui a doublé l’avantage des visiteurs et laissé Old Trafford sous le choc.

Publicité Publicité

Villa exploite les failles de United et reprend le contrôle

Malgré ce début de match qui l’a laissé sous le choc, United est parvenu à revenir avant la pause. Boubacar Kamara a commis une faute sur Matheus Cunha dans la surface, permettant à Bruno Fernandes de transformer le penalty. Youri Tielemans a ensuite ramené les locaux à égalité, offrant une lueur d’espoir à Old Trafford.

Mais cet optimisme s’est vite dissipé au début de la seconde période, Aston Villa exploitant une nouvelle fois les faiblesses défensives de United. Les visiteurs ont marqué deux fois dans les huit premières minutes après la reprise : John McGinn a transformé un penalty, puis Leon Goretzka a redonné l’avantage à Villa avant de le creuser.

La lutte pour le maintien reste difficile

À la 19e place avant le match, Manchester United a désespérément besoin de points pour s’éloigner du bas du classement, après n’avoir remporté qu’une seule victoire en Premier League cette saison : contre Ipswich Town, en août.