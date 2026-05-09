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Brian Brobbey Lisandro MartinezIMAGO
Siep Engelen

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Manchester United et Sunderland se sont neutralisés lors d’un match riche en joueurs néerlandais

Sunderland vs Manchester United
Sunderland
Manchester United
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Sunderland et Manchester United n'ont pas réussi à se départager lors d'un match pauvre en occasions. À l'issue des quatre-vingt-dix minutes, le score était toujours de 0-0. 

Dans le camp local, Robin Roefs occupait logiquement les cages, tandis que Lutsharel Geertruida et Brian Brobbey étaient également titulaires ; de l’autre côté, Joshua Zirkzee effectuait sa première titularisation depuis décembre. 

Sunderland a d’ailleurs commencé fort : Senne Lammens a dû sortir un bel arrêt sur une frappe de Noah Sadiki, puis Amad Diallo a répondu par un tir qui a frôlé le cadre. 

Les Néerlandais se sont également créés plusieurs occasions franches : Lammens a d’abord devancé Brobbey au moment de la passe, avant que l’attaquant ne tire juste à côté depuis un angle fermé. Zirkzee a lui aussi été tout près d’ouvrir le score, mais sa tête a frôlé la transversale de Roefs. 

Après la pause, Manchester United semblait avoir repris ses esprits sans toutefois se créer d’occasions franches. Sunderland, au contraire, a failli ouvrir le score à deux reprises : Brobbey a d’abord contraint Lammens à une nouvelle parade, puis Geertruida a frappé le poteau d’une frappe lointaine. 

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Aucun des deux camps n’a réussi à trouver la faille, et le 0-0 final semble équitable. Manchester United consolide légèrement sa troisième place, tandis que Sunderland, douzième, voit s’éloigner ses chances de qualification européenne.

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