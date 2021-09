Manchester United : et si l'arrivée de Cristiano Ronaldo chamboulait l'avenir de Paul Pogba ?

Le milieu de terrain français pourrait finalement prolonger son contrat chez les Red Devils.

En fin de contrat en juin 2022, Paul Pogba n'a toujours pas prolongé son contrat et était annoncé avec insistance en partance l'été prochain au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid. Mais l'international français revit en ce début de saison chez les Red Devils. Mieux encore, il est étincelant. Meilleur passeur de Premier League, Paul Pogba a d'ores et déjà délivré sept passes décisives en quatre rencontres.

Du haut de ses 28 ans, Paul Pogba donne enfin sa pleine mesure à Manchester United. Qui plus est, les Red Devils semblent plus que jamais armés pour être compétitifs que ce soit en Premier League mais aussi en Ligue des champions. En effet, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Manchester United est devenu instantanément un prétendant au titre en Premier League et un sérieux prétendant à la gloire sur la scène européenne.

Avec ce Manchester United bien plus compétitif qui compte désormais Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho dans ses rangs, Paul Pogba pourrait revoir sa copie concernant son avenir. L'international français a deux options devant lui : prolonger à Manchester United ou attendre d'être libre l'été prochain pour choisir le club de son choix. La deuxième solution semblait la plus plausible jusqu'ici au vu de la situation contractuelle du champion du monde 2018, mais ce ne serait plus le cas.

Pas de décision imminente à venir

L'article continue ci-dessous

Selon les informations de The Athletic, Paul Pogba aurait en effet revu ses options pour son avenir et envisage finalement de rester chez les Red Devils. Le sérieux média avance que le recrutement de Cristiano Ronaldo et de Jadon Sancho pèserait lourd dans la balance concernant le point de vue du Français sur son avenir. La signature de son compatriote, Raphaël Varane, ne doit pas non plus laisser insensible Paul Pogba.

La vague d'optimisme qui a envahi Old Trafford avec le retour de l'enfant prodige pourrait encore prendre une autre tournure si Paul Pogba décide de rester et de prolonger son contrat. Recruté pour environ 100 millions d'euros à la Juventus, le Français a eu du mal à répondre aux attentes élevées placées en lui et le voir partir sans la moindre indemnité constituerait une perte, encore plus dans le contexte économique actuel, pour les Red Devils.

Toujours selon les informations de The Athletic, Paul Pogba serait notamment conscient qu'il peut gagner des titres avec Manchester United, et le déroulement de la saison actuelle devrait dicter sa décision finale. Autant dire que Paul Pogba va profiter de la position de force dans laquelle il est actuellement pour jouer la montre et attendre de voir l'évolution de la situation de son équipe ainsi que de la sienne dans les mois à venir.