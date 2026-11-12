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Manchester United et Manchester City suivent le défenseur de Chelsea Malo Gusto, pour lequel le club de l’ouest de Londres réclame 75 millions de livres sterling. L’arrière droit, désormais peu utilisé, a été rétrogradé derrière Josh Acheampong dans la hiérarchie à Stamford Bridge depuis l’arrivée de l’entraîneur Xabi Alonso. Le Français a 23 ans.

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Les clubs rivaux suivent de près le latéral français mis à l’écart

Selon talkSPORT, les deux grands clubs du nord-ouest suivent Gusto de près depuis que son temps de jeu a diminué sous les ordres du nouvel entraîneur espagnol de Chelsea. Malgré l’indisponibilité sur blessure du capitaine du club, Reece James, l’ancien défenseur de Lyon n’a plus été titulaire en Premier League depuis le 12 septembre. À sa place, Acheampong, formé au club, est de plus en plus souvent préféré sur le côté droit de la défense.

Un temps de jeu limité alimente les spéculations sur un départ

Recruté à Lyon, son club français de jeunesse, pour environ 26 millions de livres en 2023, le latéral offensif était auparavant un titulaire régulier dans la capitale. Il a disputé 144 matches et inscrit trois buts toutes compétitions confondues. Cette saison, il n’a toutefois été titulaire que lors de trois de ses sept apparitions en championnat.

En dehors de ces apparitions ponctuelles en championnat, le défenseur a débuté les trois matches disputés par son équipe en Carabao Cup avant son élimination aux tirs au but contre Liverpool au quatrième tour. Cette baisse de son temps de jeu a attiré l’attention de clubs rivaux en Angleterre. City avait déjà étudié la possibilité de le recruter cet été, dans l’espoir de réunir le joueur avec Enzo Maresca, son ancien entraîneur à Stamford Bridge.

La situation financière complique les plans de City

Si la direction de l’Etihad Stadium apprécie toujours beaucoup son profil, le média souligne que la capacité de City à financer un transfert de 75 millions de livres est compliquée par les procédures réglementaires en cours en dehors du terrain. L’équipe de Maresca attend encore l’issue définitive de son appel après avoir été reconnue coupable de 114 infractions aux règles financières de la Premier League.

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Une commission indépendante a jugé que le club avait artificiellement gonflé ses revenus de 900 millions de livres au moyen de contrats « fictifs » sur une période de neuf ans, entre 2009 et 2018. Alors qu’une audience décisive sur les sanctions doit encore se tenir et que l’issue de sa contestation judiciaire reste inconnue, la perspective d’un recrutement coûteux lors du prochain mercato est loin d’être simple.

Le changement d’entraîneur annoncé brouille les pistes pour cet hiver

De son côté, Manchester United se trouve à la croisée des chemins à Old Trafford après avoir conclu un accord de principe avec le sélectionneur des États-Unis, Mauricio Pochettino, pour remplacer Michael Carrick. Compte tenu de ce changement à venir sur le banc et de la bataille judiciaire que mène City, il reste à voir si l’un ou l’autre des prétendants fera une offre officielle à l’ouverture du mercato de janvier. La situation de Gusto sera néanmoins suivie de près s’il reste écarté.