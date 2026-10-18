Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, estime que son équipe « n'est pas loin » de pouvoir se battre pour le titre de Premier League.

Il y a deux ans, le directeur général de United, Omar Berrada, avait dévoilé le « Projet 150 » devant les employés à Old Trafford, un plan qui fixe l'objectif de remporter la Premier League en 2028, année du 150e anniversaire de la fondation du club.

Interrogé sur cet objectif durant l'été, Berrada a déclaré : « Idéalement, nous y parvenons la saison prochaine, et si ce n'est pas le cas, la saison suivante. Je pense que nous sommes en bonne position. Nous avons constaté de très bons progrès sur le terrain cette saison, et nous allons continuer à bâtir sur cette base. »

Pourtant, United réalise son pire début de saison en Premier League depuis 40 ans, et le défenseur Lisandro Martinez a laissé entendre que l'effectif n'avait pas été suffisamment renforcé durant l'été, après la défaite face à l'Atlético Madrid.

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Certains joueurs de United attendaient des investissements plus importants de la part de Sir Jim Ratcliffe et de la famille Glazer pour lancer cette saison, mais Carrick estime que Manchester United n'est pas aussi éloigné de la course au titre « que le prétendent les critiques ».

Interrogé pour savoir s'il considérait l'objectif de remporter le titre en 2028 comme une ambition réaliste au vu de la trajectoire actuelle du club, Carrick a répondu : « La perspective compte, et le football peut changer. Je crois que lorsque nous sommes arrivés en janvier, nous étions très loin de la troisième place, et nous avons finalement terminé troisièmes », rapporte le site Manchester Evening News.

Carrick a souligné que l'attention devait se porter sur ce qui peut être accompli plutôt que sur les problèmes, affirmant que remporter la Premier League est un objectif immense que l'équipe poursuit et qu'elle doit continuer à poursuivre.

Il a expliqué que l'équipe avait gagné un match en Ligue des champions et perdu un autre, et qu'elle reste en lice sur le plan national pour atteindre les premières places, estimant que les résultats ont conduit tout le monde à se concentrer sur le négatif alors que l'équipe n'est pas loin d'inverser la tendance.

Au sujet du « Projet 150 », évoqué par Berrada et Jason Wilcox (le directeur sportif) lors de sa nomination, il a indiqué que l'objectif au sein du club est de toujours gagner, sans cadre temporel précis, et qu'il s'agit d'y parvenir le plus tôt possible.

Il a ajouté que l'équipe continue de construire pour revenir à un niveau qu'elle n'a plus atteint depuis longtemps, et qu'accéder au sommet peut nécessiter différents chemins, assurant que l'équipe gère ce parcours et travaille à le surmonter.