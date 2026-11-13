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Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a refusé une deuxième offre de contrat revue à la hausse, les négociations concernant son avenir à Old Trafford se heurtant à un obstacle. Le milieu de terrain de 32 ans n’est toujours pas satisfait du salaire proposé ni de la durée du contrat, après avoir déjà rejeté une première offre cet été.

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Le capitaine portugais refuse une nouvelle offre de prolongation

Selon The Athletic, Fernandes poursuit ses discussions avec la direction après avoir repoussé sa dernière tentative de prolonger son contrat, qui expire actuellement en juin 2027. En l’état, l’international portugais pourrait négocier un précontrat avec des clubs étrangers dès janvier. Manchester United souhaite toutefois conserver son joueur clé et dispose d’une option de prolongation de 12 mois qui, si elle était activée, empêcherait toute approche cet hiver.

Des distinctions individuelles malgré une saison difficile

Le média indique que le meneur de jeu, qui avait signé sa précédente prolongation en 2024, étudie attentivement ses options après avoir suscité un vif intérêt du club saoudien d’Al Hilal en mai 2025, ainsi qu’une offre de salaire annuel de 20 millions d’euros (17,1 millions de livres sterling/23,2 millions de dollars) de la part de Galatasaray en août. Si son contrat comportait une clause libératoire de 65 millions d’euros pour les clubs étrangers plus tôt cet été, Manchester United a refusé d’envisager une vente une fois la date limite passée.

Bien qu’il soit toujours considéré par la plupart des personnes à Carrington comme le joueur le plus performant de l’effectif, après avoir remporté le prix du footballeur de l’année de la FWA en mai et celui du joueur de l’année de la PFA en août à la suite d’un record de 21 passes décisives en Premier League la saison dernière, ses performances ont décliné cette saison. Hormis un triplé contre Ipswich Town lors de l’unique victoire de son équipe en championnat cette saison, le milieu de terrain peine à retrouver ce niveau.

La rigueur financière complique la prolongation

Trouver un compromis suppose un équilibre délicat, comparable à la manière dont Liverpool a géré la prolongation de Mohamed Salah début 2025. Si le joueur expérimenté sait que son prochain contrat représentera la dernière grande rémunération de sa carrière, la direction de Sir Jim Ratcliffe cherche activement à réduire la masse salariale du club.

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Sur le terrain, le capitaine a montré des signes de frustration durant une saison mouvementée. Il a notamment évoqué la décision du staff technique de jouer en retrait lors d’une défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions, avant de préciser qu’il n’avait pas voulu envenimer la situation. Michael Carrick l’a écarté lors d’une défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth, mais les deux hommes se sont expliqués ensuite. Le milieu de terrain a marqué le départ de l’ancien adjoint d’Ole Gunnar Solskjaer en publiant sur Instagram une photo d’eux se serrant la main, accompagnée de cette légende : « Merci pour tout, coach. »

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Le futur entraîneur apprécie le meneur de jeu

De nouvelles discussions entre les deux parties sont désormais attendues alors que Manchester United se prépare à présenter Mauricio Pochettino comme son nouvel entraîneur. Le technicien argentin apprécie Fernandes de longue date : il avait déjà tenté de le recruter pour Tottenham Hotspur en 2019. Travailler sous les ordres d’un entraîneur qui avait voulu le recruter plus tôt dans sa carrière pourrait être décisif au moment où le club cherche à conclure une nouvelle prolongation.