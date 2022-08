Manchester United : Eriksen révèle qu'il aurait pu rejoindre les Red Devils à plusieurs reprises

Le meneur de jeu danois s'est finalement engagé avec Manchester United cet été, après avoir été plusieurs fois courtisé par le club dans le passé.

Christian Eriksen a révélé que trois managers de Manchester United, Louis van Gaal, José Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, l'avaient approché au cours de sa carrière avant qu'il ne signe finalement pour le club cet été.

Le meneur de jeu danois a été transféré gratuitement de Brentford avant la saison 2022-23 pour renforcer le milieu de terrain de United, qui avait besoin de renforts après le départ de Paul Pogba à la Juventus.

Un transfert (enfin) mené à bien

Manchester United est un admirateur de longue date d'Eriksen et a voulu le recruter en 2013, alors qu'il évoluait à l'Ajax, l'été où David Moyes a été nommé entraîneur après le départ de Sir Alex Ferguson.

Le transfert ne s'est pas concrétisé et depuis, il y a eu quelques tentatives pour le faire venir mais à chaque fois, le joueur a refusé de signer car il avait d'autres priorités.

"J'ai parlé à tous les managers qui ont été ici à Manchester United pour voir quelle était la situation", a déclaré Eriksen. "Mais j'étais chez les Spurs à l'époque et je ne me voyais vraiment pas jouer dans une autre équipe anglaise à ce moment-là. Je suis parti à l'étranger et je suis allé à l'Inter."

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait eu des contacts avec Van Gaal, Mourinho et Solskjaer, Eriksen a répondu : "Oui. Pour moi, ce n'était pas le [bon] moment, ce n'était pas là et j'étais à un endroit chez les Spurs depuis longtemps et je voulais essayer quelque chose à l'étranger et je suis allé à l'Inter et j'ai fini par passer un bon moment."

Manchester United plutôt que Tottenham

Il y avait des spéculations selon lesquelles il pourrait revenir à Tottenham après la fin de son contrat avec Brentford, mais Eriksen a démenti toutes les rumeurs.

"Ce n'étaient que des discussions. Ils ne sont jamais vraiment venus avec quoi que ce soit, donc ce n'était pas vraiment une chose concrète pour moi de retourner à Tottenham à l'époque et Manchester United a été très tôt, très positif et j'ai eu de bonnes conversations", a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain a fait ses débuts à Old Trafford contre le Rayo Vallecano et a réalisé une performance impressionnante dans les 20 dernières minutes du match. Il a opéré dans un rôle de numéro 10 mais s'est souvent projeté en profondeur pour avoir plus de touches de balle.

"Avant de venir, j'ai parlé à [Ten Hag] pour savoir comment il me voyait en tant que joueur et où il me voyait. Il n'a mentionné aucun joueur", a-t-il déclaré.

"Parler avec lui m'a vraiment aidé, comment il voit le football. Comment il veut jouer au football ; cela correspond à mon style de jeu et à la façon dont j'ai évolué en tant que joueur à l'Ajax il y a de nombreuses années. Cela me convient bien."

Même s'il devrait être en concurrence avec Bruno Fernandes pour une place de titulaire, le Danois estime qu'il peut coexister dans le système de Ten Hag avec son homologue portugais.

"Je ne vois aucun problème à jouer avec Bruno, non", a-t-il déclaré. Je serai heureux où que ce soit, j'ai toujours été comme ça. J'essaie de m'adapter à la position dans laquelle je joue."