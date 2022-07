Manchester United, Eriksen affiche ses ambitions : "Je ne suis pas venu ici pour un logo, je suis venu pour jouer !"

Au fond du gouffre il y a tout juste un an, le meneur de jeu danois a rebondi de fort belle manière et s'est ouvert sur son transfert à Old Trafford.

Christian Eriksen affirme qu'il n'a pas rejoint Manchester United "juste pour le logo". La star danoise insiste sur le fait qu'il a la ferme intention de contribuer et de revenir à son meilleur niveau après sa crise cardiaque à l'Euro 2020. Eriksen a rejoint Manchester United cet été, poursuivant sa carrière en Premier League après avoir passé la moitié d'une saison à Brentford.

"Un des plus grands clubs de l'histoire"

Les Bees ont donné à Eriksen une chance de revenir au football de haut niveau après avoir été libéré par l'Inter en raison de ses problèmes de santé, et Eriksen dit qu'il s'attend maintenant à être un joueur clé pour Manchester United après avoir parlé avec le manager Erik ten Hag. "Je veux venir ici pour jouer au football, je ne viens pas ici juste pour le logo lui-même, je veux venir ici et jouer", a-t-il déclaré au site officiel du club.

"Évidemment, parler avec le manager et entendre ses idées et avoir des conversations avec lui sur les termes du football était génial et idéal pour que je prenne la décision et la possibilité de venir à Manchester United. Je suis un gars qui veut jouer au football et je pense qu'avec l'idée de l'arrivée du manager et les idées qu'il avait et aussi avec mes conversations avec lui, je veux dire que je pouvais me voir jouer au football à Manchester", a ajouté le Danois.

"En même temps, c'est un très, très grand club, si ce n'est le plus grand. Si vous le prononcez n'importe où, ils savent d'où ça vient, ils savent d'où viennent les gens du coin. Il a une grande histoire et c'est un sentiment agréable de faire partie de quelque chose qui est aussi grand dans l'histoire", a justifié l'ancien meneur de jeu de Tottenham. Eriksen est revenu en Premier League avec Brentford, après être parti après sept ans chez les Spurs pour rejoindre l'Inter.

"Je ne pensais pas à un retour en Angleterre"

Cependant, après une saison en Italie, l'Inter a été contraint d'annuler son contrat en réponse au problème cardiaque qu'Eriksen a connu lors de l'Euro. Eriksen dit qu'il ne s'attendait pas à revenir en Premier League, car il avait hâte de jouer en Serie A, et il ne s'attendait certainement pas à revenir en Angleterre en tant que joueur de Man Utd. "Je pense que d'après mon parcours avant l'incident de l'Euro, le planning n'était pas du tout de revenir au Royaume-Uni", a-t-il déclaré.

"Je pensais que mon temps pour aller à Manchester United était avant ! Évidemment, ensuite j'étais aux Spurs, puis je suis allé en Italie, mais maintenant être assis ici est définitivement quelque chose que je n'attendais pas, mais je suis aussi très heureux d'être ici. Ça fait du bien, ça fait du bien d'être ici. Je pense qu'à l'époque, lorsque j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau et que j'ai quitté le premier après plus de sept très, très bonnes années, j'ai voulu essayer quelque chose de nouveau et je suis allé en Italie. Cela a commencé difficilement mais a fini par être un très, très bon endroit", a ajouté Eriksen.

"Ensuite, évidemment, j'avais l'intention de remplir mon contrat là-bas en étant en Italie, mais comme je l'ai dit, j'ai pris le temps de réfléchir, et en prenant dans qui appelle et voulait décrocher et, heureusement, Thomas [Frank] a appelé et Brentford était très enthousiaste, et je pouvais me voir jouer là-bas pendant six mois et voir comment ça se passe", a conclu le Danois.