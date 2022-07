Manchester United : Erik Ten Hag tranche pour l'avenir de Cristiano Ronaldo

Proposé aux quatre coins du monde, Cristiano Ronaldo appartient toujours à Manchester United. Son entraîneur s'est exprimé sur son avenir.

L'avenir de Cristiano Ronaldo agite le monde entier ces derniers jours. Après avoir manqué les premiers entraînements de Manchester United, le Portugais n'est pas partie en tournée estivale avec le reste de l'équipe augmentant encore plus les rumeurs concernant un départ des Red Devils cet été. Après tout, à en croire l'ensemble de la presse sportive, CR7 a demandé à quitter Manchester United afin de disputer la Ligue des champions dans un autre club.

"CR7 n'est pas à vendre"

Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle aucun autre club ne semble disposé à vouloir accueillir l'international portugais dans ses rangs. Et ce pour diverses raisons. Le Bayern Munich ne veut pas déloger à sa politique de recrutement, à Chelsea, Thomas Tuchel n'en veut pas alors que le nouveau propriétaire aimerait frapper un grand coup en recrutant CR7, tandis qu'à l'Atlético Madrid, le dernier club dont l'intérêt pour le Portugais a fuité, c'est l'énorme salaire du joueur qui pose problème.

L'article continue ci-dessous

Ten Hag et Manchester United insistent pour De Jong

Plus le temps passé et plus les chances de voir Cristiano Ronaldo poursuivre l'aventure à Manchester United augmentent. Pour le nouvel entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, il n'y a d'ailleurs pas le moindre doute concernant l'avenir du Portugais. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, le Néerlandais a assuré qu'il compte sur le numéro 7 des Red Devils et qu'il fera partie de son équipe cette saison.

"Ronaldo peut contribuer à notre manière de jouer"

"Cristiano Ronaldo n’est pas à vendre. Je compte sur lui et j’ai hâte de travailler avec lui. Pour le reste, je ne sais pas quoi dire de plus car la situation est toujours la même que la semaine dernière", a d'abord lancé Erik Ten Hag. L'entraîneur de Manchester United a ensuite tenté de lever les doutes concernant la motivation du Portugais et ses capacité à s'intégrer à sa philosophie de jeu basée sur le pressing.

Manchester United : Maguire promet de se relancer cette saison

"Il s'entraîne et je pense que l'on sait tous que Ronaldo est un grand professionnel et qu'il sera prêt. Le pressing ? Cristiano en est capable. Dans sa carrière, il a tout montré. J'ai dit ce que j'attendais, on veut jouer d'une certain manière. Un top joueur peut y contribuer et Ronaldo en est un", a ajouté l'entraîneur de Manchester United.

A l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo compte sur Jorge Mendes pour lui trouver une porte de sortie pouvant lui permettre de jouer la Ligue des champions et de rejoindre un club ambitieux, mais il est difficile de ne pas croire les propos d'Erik Ten Hag au vu de la frilosité des clubs pouvant accueillir le Portugais. Le Néerlandais aura peut-être gain de cause et pourrait avoir l'occasion de travailler avec CR7. Pour le meilleur et pour le pire.