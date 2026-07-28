Manchester United envoie un signal très clair à Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee devrait finalement quitter Manchester United cet été. L’attaquant a été proposé par son club à la Juventus et à Côme, selon les informations de Nicolò Schira.

Zirkzee avait rejoint le club en provenance de Bologne il y a deux étés. Le géant anglais avait alors déboursé un peu plus de 40 millions d’euros pour l’attaquant.

À Manchester United, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Après 75 matches, son bilan s’élève à 9 buts et 4 passes décisives. Il n’a pas non plus réussi à remporter un trophée avec le club.

Entre-temps, Manchester United dispose déjà de deux attaquants en la personne de Benjamin Sesko et Matheus Cunha, qui lui sont préférés, ce qui ouvre la porte à un départ.

Manchester United l’a proposé à Côme et à la Juventus. Avec le premier club cité, il pourrait disputer la Ligue des champions. À la Juventus, il pourrait jouer en Ligue Europa.

Zirkzee s’est pourtant illustré samedi dernier lors du match amical de Manchester United contre le BK Rosenborg. L’attaquant de 25 ans a éliminé deux joueurs ainsi que le gardien, avant de conclure tranquillement.