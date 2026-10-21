Une faillite défensive historique

Manchester United est entré dans les livres d’histoire pour les mauvaises raisons lors de son affrontement européen avec Como. En encaissant un but si tôt en Italie, l’équipe de Carrick est devenue la première équipe anglaise de l’histoire à concéder un but dans les deux premières minutes de deux grands matches européens consécutifs, selon Opta Joe.

Manchester United avait encaissé un but dès la première minute contre l’Atlético Madrid, avant que Nico Paz ne frappe à la deuxième minute face à Como, révélant une inquiétante tendance en début de match sur la scène européenne.

Ce record peu enviable est difficile à digérer pour Carrick, qui cherche toujours des solutions aux difficultés défensives et aux manques de concentration de son équipe. Encaisser un but dans les 120 premières secondes de deux matches de suite laisse penser que United permet à ses adversaires de prendre l’initiative avant même d’avoir eu le temps d’entrer dans la rencontre. Como ayant profité d’un nouveau départ poussif, l’incapacité de Manchester United à bien entamer ses matches européens devient une préoccupation de plus en plus pressante pour son entraîneur.





Paz punit la passivité de United

L’ouverture du score est venue d’un éclair de génie de Nico Paz, même si les visiteurs ont largement provoqué leur propre chute. Après seulement deux minutes de jeu, Paz s’est retrouvé avec beaucoup trop d’espace à l’entrée de la surface, ce qui lui a permis d’inscrire le premier but d’une superbe frappe enroulée pour l’équipe locale.

Ce but précoce garantissait que la mauvaise série de United sans match sans encaisser de but se prolongerait d’une journée supplémentaire. Le club n’a réussi, aussi incroyable que cela puisse paraître, qu’un seul match sans encaisser de but lors de ses 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues cette saison, contre le club azerbaïdjanais Sabah FK.

Cette fragilité défensive contraint constamment l’équipe à courir après le score, et la pression monte sur Carrick pour qu’il stabilise un secteur qui semble de plus en plus « dépourvu de confiance », selon des supporters frustrés qui assistent à cette déroute. Même avec le retour de Matthijs de Ligt dans le onze de départ pour la première fois depuis novembre dernier, après une opération du dos, l’équipe a paru désorganisée et inférieure à une formation de Como pleine d’allant.