Manchester United en contact avec les représentants de Coutinho ?

La situation compliquée de Coutinho au Barça n'a pas échappé à Manchester United qui serait entré en contact avec les représentants du joueur.

Philippe Coutinho ne passe pas par son meilleur moment depuis son arrivée au Camp Nou en provenance de Liverpool il y a un an. Devancé par Ousmane Dembélé pour former le trio d'attaque avec Lionel Messi et Luis Suarez, le Brésilien est dans une situation délicate.

Après la défaite du Barça face à Levante en 8ème de finale aller de la Coupe du Roi (2-1), Ernesto Valverde avait livré son avis sur la situation de Coutinho : "Quand Dembélé ne jouait pas, tout le monde me demandait à son sujet", a déclaré Valverde aux journalistes en conférence de presse.

"Maintenant, Dembélé joue et Coutinho ne le fait pas et l’inverse se produit. Lorsque vous ne jouez pas et que vous n’êtes pas heureux, vous devez vous battre pour changer la situation. Aujourd'hui, c'était le match pour ça.



"Coutinho est un grand joueur qui nous a beaucoup donné et nous donnera beaucoup. Je dirai la même chose de Dembélé. C'est une question répétitive aux noms interchangeables."



Selon des informations de Mundo Deportivo, Coutinho comprend que le choix de Valverde de le faire jouer uniquement comme ailier engendre qu'il a moins d’options de jouer.

Compte tenu de la situation de Coutinho au Barça, Manchester United aurait contacté les agents du joueur pour s'enquérir de leur situation et leur faire comprendre qu'ils seraient très intéressés par une tentative de signature.



Cependant, et malgré son mécontentement actuel, Coutinho ne songerait pas à quitter le Barça pour le moment. L'international brésilien aimerait relever le défi très difficile afin de jouer au Camp Nou. Pour rappel, il avait attendu six mois que le marché d'hiver s'ouvre et n'avait pas disputé la dernière campagne de Ligue des champions avec le Barça la saison passée.

En outre, sa famille serait très heureuse à Barcelone selon le quotidien espagnol.