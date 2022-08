Manchester United : Elon Musk plaisante sur un potentiel rachat du club

Le millionnaire, patron de SpaceX, a admis être un grand fan des Red Devils durant son enfance.

Le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a clarifié un tweet qu'il a envoyé à ses followers sur les réseaux sociaux, indiquant qu'il voulait acheter Manchester United.

Le mécontentement des supporters de Manchester United à l'égard de la propriété de la famille Glazer a atteint de nouveaux sommets ces derniers temps, les Red Devils ayant subi un nouveau mercato décevant.

"Mon équipe préférée quand j'étais enfant"

Ils ne sont pas près de signer leur objectif à long terme, Frenkie de Jong, tandis qu'ils ont également été liés à Marko Arnautovic et Adrien Rabiot - deux transactions qui ont été très impopulaires auprès des fans.

Sur le terrain, les choses ont été tout aussi désastreuses, avec une défaite 2-1 contre Brighton et une défaite 4-0 contre Brentford lors de leurs deux premiers matchs de Premier League.

Elon Musk a suscité l'enthousiasme des supporters de United avec un intéressant débordement sur Twitter mercredi.

Après avoir fourni une autre mise à jour sur ses penchants politiques, le PDG de Tesla a poursuivi en tweetant : "Aussi, je vais acheter Manchester United, bienvenue."

Lorsqu'un utilisateur lui a demandé s'il était sérieux, Musk a clarifié sa position.

Il a ajouté : "Non, c'est une blague de longue date sur Twitter. Je n'achète aucune équipe sportive. Bien que, si c'était une équipe, ce serait Man U. C'était mon équipe préférée quand j'étais enfant."

Qui d'autre pourrait acheter United aux Glazers ?

Musk n'est pas la seule personne à être liée à un rachat ces derniers temps. Michael Knighton, qui a essayé pour la première fois d'acheter le club en 1989 pour seulement 10 millions de livres sterling, a également été mentionné comme un acheteur possible.

Au début du mois, Knighton a déclaré qu'il préparait une "prise de contrôle hostile" d'Old Trafford.

"Nous avons un propriétaire inepte et franchement inutile qui ne connaît pas grand-chose à ce jeu de football. Tout le monde sait que nous avons besoin d'un nouveau propriétaire pour ce club de football et c'est mon but et ce sont mes objectifs", a-t-il déclaré.

"Je fais de bons progrès, je continue à parler aux gens, j'ai obtenu de bonnes promesses et de bons financements. Nous travaillons maintenant sur le document d'offre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une offre hostile - cela signifie simplement que le club n'est pas officiellement à vendre."