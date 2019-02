Manchester United - D'où vient le surnom des "Red Devils" ?

Le surnom des joueurs de Manchester United est bien connu des fans de football. Mais il n'a pas toujours été celui que l'on connaît aujourd'hui.

Manchester United affronte le PSG ce mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions. Les "Red Devils" de Paul Pogba et Anthony Martial, en pleine forme depuis l'arrivée sur le banc d'Ole Gunnar Solskjaer, espèreront un résultat positif pour ce match aller dans leur stade d'Old Trafford.

Les Mancuniens n'ont toutefois pas toujours porté ce surnom, et même pas toujours joué en rouge. En effet, le premier nom du club était Newton Heath LYR F.C, créé en 1878. L'équipe arbore alors un maillot vert et or, loin du rouge actuel.

L'article continue ci-dessous

Racheté en 1902 par John Henry Davies, un riche brasseur local, afin d'éviter la faillite, le club est renommé Manchester United Football Club et adopte ses couleurs actuelles : le rouge et le blanc. Les joueurs sont alors surnommés les "Reds", actuel surnom de leurs rivaux de Liverpool.

Un surnom d'abord destiné à une équipe... de rugby !

Les nom de "Red Devils" est d'abord donné à une équipe de rugby de la ville, Slasford, qui impressionne pas ses performances. Il sera ensuite peu à peu accaparé par l'équipe de football, à partir des succès de l'équipe à l'époque de Matt Busby et ses célèbres "Busby Babes". Les coéquipiers de Bobby Charlton remportent notamment le championnat sans perdre le moindre match en 1956.

L'écusson du club arbore le démon à partir de 1970, le surnom est définitvement adopté.