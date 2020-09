"Manchester United doit oublier Sancho et se concentrer sur Bale"

Un ancien joueur de MU a conseillé au club anglais d’abandonner la piste Jadon Sancho et reporter tous leurs efforts sur Gareth Bale.

devrait oublier son intérêt pour Jadon Sancho et essayer plutôt de «remettre un sourire sur le visage» du paria du Gareth Bale, estime Paul Parker, un ancien du club anglais.

Les Red Devils ont sollicité l'ailier international anglais avant et pendant le mercato estival. Aucun accord n'a été conclu cependant, le indiquant clairement qu'il n'a pas l'intention de se séparer de Sancho. United est maintenant invité à chercher ailleurs, avec des rumeurs suggérant que l'attaquant international gallois Bale pourrait être de retour dans son collimateur. Le joueur de 31 ans a traversé une période difficile en ces derniers temps et cherche aujourd'hui une opportunité de rebond ailleurs.

"Manchester United a déjà des joueurs comme Sancho"

Parker pense qu'Ole Gunnar Solskjaer devrait tenter d'attirer dans son équipe un joueur qui a toujours la capacité de décider du sort des plus grands matches. L'ancien défenseur de United a déclaré au podcast Talking Devils: «Les clubs allemands sont brillants sur le marché des transferts et il faut le reconnaitre. Ils veulent faire un énorme profit sur ce qu'ils ont payé pour Sancho, ils veulent que United se ruine. Donc, si vous pouvez aller chercher Bale, qui a joué dans de nombreuses finales de la et qui a le vécu qu'il faut, il ne faut pas se gênter. Il il va peut-être coûter 300000£ par semaine, mais tout ce que vous avez à faire est de lui redonner le sourire, de le relancer et le remettre sur les bons rails".

"À court terme, il pourrait être fantastique, et vous constaterez peut-être que Sancho sera 40% moins cher l'année prochaine. Soyez le grand club que vous êtes, mettez Sancho de côté et dites à Dortmund que vous ne traitez plus avec eux", a enchéri l'ex-coéquipier d'Eric Cantona, avant de conclure : "Sancho a du potentiel, je ne le nie pas. Il s'est distingué avec deuxième meilleure équipe d’ , mais il a disputé 20 minutes contre l’ et a été très discret à part cela, puis il n’a rien fait contre le . United a des joueurs comme ça. Ils ont besoin d'un avant-centre polyvalent, quelqu'un qui veut marquer des buts. Anthony Martial se débrouille bien mais il n'est pas régulier. Quand ça ne va pas bien pour lui, il disparaît. "