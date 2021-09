Manchester United doit faire plus confiance à Jesse Lingard, selon Gary Neville

L'ancienne gloire des Red Devils estime que le héros du week-end est un atout supplémentaire qui doit être amené à bénéficier de plus de temps de jeu.

Jesse Lingard s'est entendu dire qu'il "devrait jouer 40 à 45 matches par saison". La légende de Manchester United, Gary Neville, a confirmé que l'international anglais "aurait dû quitter" Old Trafford cet été. Aucun accord n'a été conclu lors du dernier mercato, bien que West Ham se soit intéressé à son ancien élément, prêté la saison dernière sur une base permanente. Retenu par ses dirigeants, le talentueux joueur de 28 ans doit maintenant faire face à une concurrence féroce dans les rangs des Red Devils.

Cette semaine qui pourrait décider de l'avenir de Koeman

Il a eu des opportunités cette saison, avec un but victorieux contre les Hammers, après une erreur coûteuse en Ligue des Champions contre les Young Boys, mais Neville pense que le meneur de jeu créatif mérite un rôle plus régulier quelque part. "Je maintiens toujours qu'il aurait dû partir mais il aura ses moments. J'ai été heureux de voir comment il a rebondi après ce qui s'est passé en Europe en milieu de semaine. Le fait de rebondir et de marquer le but de la victoire est un moment fantastique pour lui. Il a un bon caractère, c'est un très bon joueur et je pense qu'il devrait jouer 40 à 45 matches par saison", a confié celui qui est désormais consultant pour la chaine Sky Sports.

"Pour Jesse lui-même, il aurait dû partir"

"Il n'obtiendra pas cela à United en termes de titularisations de 90 minutes, mais il fait partie de ces joueurs dont je pense que United bénéficiera. Je pense simplement que pour Jesse lui-même, il aurait dû partir. United pourrait être une meilleure équipe avec quelqu'un comme Lingard" , a ensuite ajouté Gary Neville, ancien du club.

L'article continue ci-dessous

Lingard semble ne pas regretter d'avoir laissé passer une autre occasion de se diriger vers la sortie. Son but en fin de match contre West Ham a permis à United de s'imposer 2-1 et d'engranger 13 points en cinq matches de Premier League. Une joie pour le principal intéressé, déterminé à aider le groupe mancunien au maximum.

"Il faut toujours bien commencer et faire une déclaration au reste des équipes et c'est ce que nous avons fait. L'objectif principal est évidemment de remporter un trophée cette saison et je pense que nous avons la profondeur de l'effectif pour le faire. Tout le monde a envie de jouer et tout le monde travaille dur à l'entraînement pour être dans le groupe de jour. Tout le monde est toujours prêt à jouer, donc les remplaçants doivent être prêts à faire la différence" , a analysé le héros du week-end. "Ce sont toujours des matchs difficiles contre West Ham et les jouer consécutivement est un peu différent, mais nous allons aborder ce match avec beaucoup de confiance".