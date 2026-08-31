Joshua Zirkzee n’envisage pas un transfert à la Fiorentina, assure l’expert du mercato Fabrizio Romano. Selon Gianluca Di Marzio, la Juventus tient désormais la corde pour aller chercher l’attaquant à Manchester United.

La Fiorentina voulait se faire prêter Zirkzee jusqu’à la fin de la saison et payer cinq millions d’euros pour cela. En plus, une option d’achat de 30 millions d’euros avait été proposée. Il apparaît désormais que l’attaquant devrait faire l’impasse sur le club de Serie A.

Moise Kean semble troquer la Juventus pour Côme, tandis que Jonathan David est suivi par l’Atlético de Madrid. Le cador italien cherche donc des renforts pour son secteur offensif. Selon Romano, un contact a déjà aussi été pris avec l’attaquant de Newcastle United, Nick Woltemade.

Di Marzio indique que la Juventus a ouvert les discussions avec Manchester United au sujet de Zirkzee et est prête à débourser 2,5 millions d’euros pour un prêt. Le club prévoit également de faire inclure une option d’achat de 30 millions d’euros dans l’accord de prêt.

Manchester United mise pour l’instant sur un montant de 35 millions d’euros. Cela comprend l’indemnité de prêt et le montant total du transfert, si Zirkzee venait à quitter définitivement le géant anglais l’an prochain.

La Juventus a jusqu’à mardi soir, 20 heures, pour parvenir à un accord avec Manchester United. Le mercato estival ferme en effet alors en Serie A.

Zirkzee est clairement un remplaçant à Manchester United. Lors des deux premiers matches de championnat de cette saison contre Hull City et Ipswich Town, l’attaquant est resté sur le banc.