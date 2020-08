"Manchester United devrait recruter Dayot Upamecano"

Un ancien Ballon d’Or a conseillé à Manchester United de s’attacher les services du Français, Dayot Upamecano.

L’ancien grand footballeur néerlandais, Ruud Gullit, estime que serait bien inspiré d’arracher le Français Dayot Upamecano au afin de régler ses problèmes défensifs. Le Ballon d’Or 1987 pense qu’Upamecano pourrait transformer United de la même manière que Virgil van Dijk a transformé .

L’icône néerlandais a confié à beIN Sports suite à la brillante prestation de l’ancien valenciennois contre l’ en Ligue des Champions : « [Quelle] a été la première chose que [Jurgen] Klopp a faite avec Liverpool ? Il a acheté une bonne défense. Il a acheté un gardien et de bons défenseurs car tout commence là. Et je pense que Man United devrait commencer par ça aussi. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire avec Leipzig et Dayot Upamecano. »

« Upamecano est un très bon footballeur »

«Il a été exceptionnel [contre l'Atletico Madrid], a poursuivi l’ex-manager de . Il joue un bon au football, il est dur et efficace dans les tacles. Alors oui, la défense est le chantier par lequel je commencerai à MU et en recrutant Upamecano ».

Plus d'équipes

Ces derniers mois, Upamecano a été cité dans plusieurs grands clubs européens, tels que le Real, le Bayern, ou . En revanche, il n’y a pas eu d’intérêt de MU à son endroit. Les conseils de Gullit vont-ils donner des idées à Ole Gunner Solskjaer et la direction mancunienne.