Manchester United a fait le premier pas dans sa quête pour remporter la course à la signature du Français Manu Koné, milieu de terrain de la Roma, sachant qu'il figure également sur les tablettes d'Arsenal.

Selon le journal anglais « Mirror », Manchester United a fait le premier pas et a entamé des discussions officielles avec la Roma au sujet du milieu de terrain français Manu Koné, dont la valeur s'élève à 60 millions d'euros (51 millions de livres sterling).

Manchester United fait face à la concurrence d'Arsenal et de Liverpool pour s'attacher les services de la star française, qui a livré des prestations remarquables avec les Bleus lors du Mondial 2026.

Le milieu de terrain a prouvé qu'il était une star éclatante lors de la Coupe du monde, ce qui a poussé de nombreux clubs à se préparer à le recruter durant le mercato estival.

Malgré la qualification de la Roma pour la Ligue des champions, le club a toujours besoin de vendre certains de ses joueurs, et Koné était le candidat le plus indiqué pour rapporter une somme importante, ses performances remarquables au Mondial ayant contribué à faire grimper son prix.

Certains, en Italie, ont également estimé que le retrait de Manchester United du dossier Ederson, joueur de l'Atalanta, était dû au fait qu'ils avaient identifié une nouvelle cible.

Manchester United a accordé un grand intérêt au renforcement de son entrejeu cet été, et malgré les arrivées de Youri Tielemans et d'André Santos, le club cherche toujours à recruter d'autres joueurs de qualité au milieu de terrain. Ces deux joueurs leur ont coûté 85 millions de livres sterling, mais ils semblent prêts à dépenser davantage.