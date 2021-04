Manchester United, Dépenser 150 millions d’euros sur un attaquant ? C’est non !

Alors que Haaland ou Kane sont liés à Manchester United pour la saison prochaine, Hargreaves estime que Cavani fait l’affaire.

Manchester United doit "garder" Edinson Cavani au-delà de la fin de la saison, selon Owen Hargreaves, qui affirme que les Red Devils n'ont pas besoin de dépenser 100 millions de livres (138 millions de dollars) pour Harry Kane ou Erling Haaland.

Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United sont à la recherche d’un nouveau n°9 lors de la réouverture du marché des transferts, avec le capitaine de Tottenham Kane et le talisman du Borussia Dortmund Haaland en tête de sa liste de cibles.

L'avenir de Cavani à Old Trafford reste en suspens alors qu'il se dirige vers les deux derniers mois de son contrat, mais Hargreaves a conseillé à United de conserver les services de 34 ans et d'investir leur argent dans des zones plus pressantes du terrain.

L'ancien milieu de terrain des Red Devils a confié à BT Sport son admiration pour Cavani: "Vous devez le garder, il est fabuleux. Je pense que, tout d'abord, c'est un grand buteur et ses minutes par but le montrent. C'est le meilleur joueur à United pour cela.

"Je pense que tout le monde aimerait avoir Harry Kane et Haaland, mais avec Cavani là-bas, vous n’avez pas besoin d’aller dépenser 100 millions de livres pour un joueur, car si vous le dépensez là-bas, d’autres postes sont nécessaires."

"Ils ont besoin d'un ailier droit, ils ont besoin d'un milieu de terrain central, ils ont besoin d'un défenseur central. Avec Cavani là-bas, il est presque une assurance et vous pouvez aller dépenser l’argent pour trois autres joueurs occupant des postes importants."

"Je pense que si Cavani joue toute la saison prochaine, alors il pourrait facilement vous marquer 25 buts, avec les autres garçons. En tant que mentor pour Marcus Rashford, Mason Greenwood et [Anthony] Martial, il est parfait. Je le garderais à 100% et j'investirais l'argent dans d'autres positions."

Le père de Cavani a suscité de nouvelles rumeurs de transfert le mois dernier lorsqu'il a affirmé que son fils était malheureux en Angleterre et souhaitait retourner en Amérique du Sud le plus tôt possible.

L'article continue ci-dessous

Solskjaer a évoqué les spéculations en cours avant la victoire 3-1 de United à Tottenham le week-end dernier, admettant que l'international uruguayen réfléchit à ses options avant l’ouverture du marché des transferts.

"Je suis resté en contact avec Edi bien sûr. Nous maintenons un dialogue ouvert et il ne sait toujours pas ce qu'il veut faire la saison prochaine", a déclaré le boss des Red Devils.

"Ce n’a pas été une année facile, ni pour lui ni pour le reste du monde, cette saison, alors il veut encore du temps pour se décider."