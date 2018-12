Manchester United, Denis Irwin invite José Mourinho à redresser l'équipe avant d'affronter le PSG en Ligue des champions

Denis Irwin espère un Manchester United en bien meilleure forme pour faire face au PSG en Ligue des champions au mois de février.

La réalité d'aujourd'hui ne sera pas celle du mois de février. Denis Irwin en est bien conscient. En méforme, Manchester United vient de s'incliner sur la pelouse d'Anfield contre Liverpool ce dimanche dans le derby d'Angleterre. Mais avant d'affronter le PSG au mois de février prochain, les Red Devils ont le temps de se refaire une santé et résoudre leurs problèmes.

Denis Irwin se méfie du club de la capitale, des propos relayés par BT Sport : "Avec l'équipe qu'ils ont pour le moment c'est un tirage au sort très intéressant pour nous. Il reste encore deux mois avant ce match. C'est une équipe de haut niveau. Nous l'avons déjà vu. Ils ont beaucoup de talent pour aller de l'avant avec Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria et Edinson Cavani".

"Une compétition si difficile à gagner"

L'ancien défenseur de Manchester United compte sur José Mourinho pour redresser la barre d'ici au mois de février : "Il reste deux mois, espérons que nous pourrons récupérer une meilleure forme avant. Nous avons une bonne expérience. Le mois dernier a été très difficile pour nous. Nous devons maintenant nous concentrer sur la Premier League et la FA Cup en janvier".

"Nous sommes allés à Berne et avons également gagné. La Juventus et Valence ne l'ont pas fait. C'était un groupe difficile. Il n’y a pas de matches faciles là-dedans et quelques affrontements intéressants à regarder. C'est une grande compétition, tellement difficile à gagner. A mon époque, il fallait battre une équipe italienne pour la gagner. Aujourd'hui, il faut probablement battre une équipe espagnole pour la gagner", a ajouté Denis Irwin.

Reste à savoir dans quelle forme arrivera Manchester United en février prochain. Si le match avait lieu dans une semaine, les Red Devils pourraient fortement s'inquiéter, mais d'ici au mois de février-mars beaucoup de choses peuvent se passer comme des blessures, de part et d'autre, mais aussi des renforts lors du mercato hivernal. Une chose est sûre, malheur au vaincu.