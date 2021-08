Manchester United : Déjà un record pour Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vient à peine de débarquer à Manchester United qu'il brise déjà des records.

Cet été, tout a tourné autour de Lionel Messi. L'avenir de l'Argentin est incertain depuis le dernier match de la saison dernière avec le FC Barcelone, son contrat expirant alors qu'il menait l'Argentine à la Copa America, son premier titre majeur depuis 1993.

L'Argentin a fait les gros titres au début du mois d'août lorsqu'il a quitté de façon sensationnelle la formation catalane, le club de sa vie, pour le Paris Saint-Germain, gratuitement.

Comme toujours, lorsque Messi fait les gros titres, un certain Cristiano Ronaldo n'est jamais loin. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine.

Le Portugais - qui a lui-même passé un très bon été, remportant le Soulier d'or de l'Euro 2020 avec la qualification du Portugal pour les huitièmes de finale - a quitté la Juventus Turinpour son ancien club, Manchester United, pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros.

Cristiano a deux ans de plus que son grand rival Leo Messi, et n'est plus un jeune joueur. Mais son transfert a quand même fait des vagues.

L'article continue ci-dessous

Une sacrée vague, même. Le tweet de United, où il annonçait la signature de la légende du Real Madrid, est devenu le post le plus aimé d'une équipe sportive dans l'histoire d'Instagram.

La fameuse publication était à 12,5 millions samedi soir tard, un exploit remarquable. Cristiano apporte un intérêt médiatique indéniable. Ole Gunnar Solskjaer et son équipe espèrent qu'il pourra également marquer des buts et marquer les esprits sur le terrain.