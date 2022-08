Manchester United : De Gea reconnait sa responsabilité dans la déroute contre Brentford

Les Red Devils se sont écroulés sur la pelouse de Brentford, encaissant un cinglant 4-0 en une grosse demi-heure.

David De Gea a pris la responsabilité de la défaite humiliante de Manchester United face à Brentford (4-0), samedi en Premier League. Le gardien de but espagnol a été responsable des deux premiers buts inscrits par les Bees dans les 18 minutes suivant le coup d'envoi au Gtech Community Stadium.

"Je pense que j'ai coûté trois points à mon équipe"

Josh Dasilva a ouvert le score lorsque De Gea a laissé le tir de la star de Brentford se faufiler sous son corps au premier poteau. Quelques minutes plus tard, il a mis Christian Eriksen en danger, Mathias Jensen ayant ensuite arraché le ballon au milieu de terrain danois avant de le placer au fond des filets.

Le gardien de Manchester United a demandé à faire face aux caméras de Sky Sports après le match pour accepter l'entière responsabilité de la défaite.

"Je pense que j'ai coûté trois points à mon équipe aujourd'hui. C'était une mauvaise performance de ma part", a déclaré De Gea. "Après la première erreur, puis la deuxième, il était très difficile de jouer et c'était une journée horrible. Bien sûr, nous devrions mieux réagir mais le moment que nous vivons actuellement est difficile, chaque fois que nous concédons un but.

"J'aurais dû arrêter le premier tir et le résultat aurait probablement été différent. J'aurais dû mieux lire la balle et la dégager au loin. Mais, bien sûr, nous essayons toujours de jouer. Mais aujourd'hui, ils ont exercé une forte pression et j'aurais dû mieux lire le jeu."

De Gea croit-il que Manchester United peut sortir de sa crise ?

Les Red Devils sont derniers après avoir commencé la campagne 2022-23 par deux défaites consécutives, avec un énorme choc contre les rivaux de Liverpool à Old Trafford le 22 août.

De Gea n'a pas répondu à la question de savoir comment l'équipe peut se sortir de la crise actuelle, mais il a déclaré que tout le monde devait rester uni en ces temps difficiles.

Il a déclaré : "Je ne suis pas sûr, pour être honnête. Tout le monde s'améliore beaucoup et a l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Nous devons rester unis."