Manchester United, David De Gea : "La pire période depuis mon arrivée"

David de Gea pense que Manchester United traverse sa "période la plus difficile" depuis son arrivée en 2011.

Les Red Devils ont subi une troisième défaite en six matches de dimanche, en s'inclinant 1-0 face à United à St James 'Park. La frappe de Matty Longstaff en deuxième période a fait la différence tandis que les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont réussi que trois tirs cadrés durant la rencontre.

United, qui n’a marqué que deux buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et qui connaît son pire début de saison en championnat depuis 30 ans, n’a toujours pas gagné depuis sa victoire face au en mars dernier, Et David De Gea est inquiet.



"C'est probablement la période la plus difficile depuis que je suis ici. Je ne sais pas pourquoi. Nous ne pouvons pas marquer un seul but en deux matches.", a-t-il regretté en zone mixte au terme du match.

"Il est difficile de dire quelque chose. Désolé pour les fans. Nous allons continuer à nous battre, nous reviendrons, mais pour le moment, nous sommes dans une situation difficile.

"Nous avons bien défendu. C'est vrai qu'ils avaient de bonnes chances de marquer, mais nous avons concédé un but et cela ne peut pas arriver. "Ce n'est pas acceptable, pas seulement ce match, mais pour toute la saison. Il faut continuer à vous battre et voir ce qui se passera lors des prochains matchs."

Le prochain match de United sera face à après la trêve internationale. Le match parfait pour rebondir, ou sombrer...