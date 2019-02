Manchester United, David De Gea bientôt le mieux payé de la Premier League ?

David De Gea, le brillant gardien de MU, pourrait bientôt bénéficier d'une revalorisation salariale de la part de son club.

Alexis Sanchez est actuellement le joueur le mieux payé de la Premier League. Mais, peut-être plus pour très longtemps. Le Chilien risque d'être dépassé dans ce classement si particulier par son coéquipier, l'Espagnol David De Gea.

À en croire ce que rapporte The Times ce dimanche, Manchester United concocte un nouveau contrat pour son portier. Celui-ci pèserait 102M€ sur cinq ans, et verrait l'international ibérique toucher 425000€ hébdomadaires. C'est 65000€ de plus que ce que perçoit Alexis Sanchez.

À noter que l'actuel contrat de De Gea avec les Red Devils court jusqu'en juin prochain, mais avec option d'une année supplémentaire. Il émarge en ce moment à 230000€ hébdomadaires. Sa dernière prolongation date de septembre 2015.

Pour rappel, De Gea est arrivé à Old Trafford à l'été 2011. Il est depuis indiscutable à son poste. Celui qui a failli rejoindre le Real à l'été 2015 compte 347 apparitions avec MU. Sa meilleure campagne outre-Manche reste celle de 2017/18 lorsqu'il a accompli 18 clean sheets en 37 matches (cette saison, il n'en a réussi que six).