Manchester United - David Beckham : "Solskjaer mérite son contrat"

David Beckham s'est dit très heureux pour Ole Gunnar Solskjaer après sa prolongation pour trois saisons à Manchester United, la semaine passée.

Ole Gunnar Solskjaer a été prolongé de trois saisons la semaine passée par . Arrivé sur le banc en décembre dernier pour remplacer José Mourinho alors que les résultats étaient décevants, le Norvégien est désormais sous contrat jusqu'en juin 2022. Sous ses ordres, les Red Devils sont revenus dans la course à la qualification pour la prochaine ; une compétition dont ils vont disputer les quarts de finale face au .

Une prolongation qui a été accueillie avec enthousiasme chez les anciennes gloires du club. Interrogé par Sky Sports, David Beckham s'est lui aussi montré très satisfait du travail effectué par l'entraîneur norvégien. Les deux hommes se sont cotoyés sous le maillot des Red Devils entre 1996 et 2003, avant que le Spice Boy ne parte vers le .

"C'est formidable pour le club et pour lui"

"C'est génial, il a fait un boulot formidable, donc il mérite le contrat qu'il a eu", a-t-il déclaré. "Il est aimé des fans et des joueurs. Il a fait un travail fantastique et ça va continuer parce que les vrais supporters l'aiment. C'est formidable pour le club et pour lui."

Beckham a également évoqué le renouveau de la sélection anglaise, avec laquelle il compte 115 sélections. Depuis son arrivée, Gareth Southgate a opéré un véritable rajeunissement des Three Lions, avec notamment les deux premières sélections de Callum Hudson-Odoi lors de la dernière trêve internationale.

"C'est emballant. J'étais très heureux quand Gareth [Southgate] a été nommé parce que je pense qu'il a passé suffisamment de temps avec avec les joueurs depuis un très jeune âge. Les voir aller en équipe première et jouer de cette manière, c'est exceptionnel à voir", a fait savoir l'ancien joueur du PSG. "Je pense que leur âge n'est pas important, nous parlons d'âge depuis des années. mais quand ils ont l'expérience avec les équipes pour lesquelles ils jouent, l'âge qu'ils ont n'a pas d'importance."