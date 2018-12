Manchester United, Darren Fletcher tacle Paul Pogba : "Tu n'es pas plus important que José Mourinho"

Darren Fletcher n'a pas apprécié l'attitude de Paul Pogba après le départ de José Mourinho et estime qu'il a besoin d'un coup de pied aux fesses.

Le départ de José Mourinho a fait beaucoup de bruit du côté de Manchester United, tout comme le post sur les réseaux sociaux dans la foulée du départ du Portugais. Une photo programmée avant le départ du Special One et retirée par la suite pour éviter tout malentendu. Sauf que le mal était déjà fait. Le champion du monde 2018 a subi de nombreuses critiques suite à cela.

Adidas est revenu sur le post polémique, des propos relayés par The Mirror : "Les publications sur les réseaux sociaux de Paul Pogba étaient un événement programmé dans le cadre d'une campagne de marketing. Il a été immédiatement effacé dès qu'il est devenu évident qu'il pourrait être interprété comme un manque de respect envers Manchester United et José Mourinho".

"Tout n'est pas de la faute de Mourinho"

Dans un entretien accordé à BBC 5 Live Sport, Darren Fletcher a ouvertement critiqué l'attitude et la communication de Paul Pogba après le départ de José Mourinho : "Il ne s'est pas bien conduit récemment et il a besoin d'un coup de pied derrière. Et je pense que son poste d’aujourd’hui, qu’il s’agisse de son équipe ou autre, était totalement déplacé. C’est un gros problème pour moi".



"C'est une autre préoccupation parce que tout le monde a parlé de qui va partir - Paul Pogba ou José Mourinho ? Quelqu'un a besoin de s'emparer de Paul Pogba et de lui dire que ce n'était pas une bataille entre lui et José Mourinho et qu'il a gagné. Un nouveau manager doit entrer et demander plus de Paul Pogba pour diriger l'équipe", a avoué l'ancien milieu de terrain de Manchester United.

Darren Fletcher refuse de mettre tous les maux de Manchester United sur le dos de José Mourinho : "Je ne dis pas que c'est nécessairement de sa faute. Peut-être que c'est à voir avec le joueur moderne - mais j'aimerais voir Mourinho faire une bonne pause, revenir et essayer d'évoluer un peu pour ramener l'ancien José Mourinho que tout le monde a aimé".