L'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick a prévenu Cristiano Ronaldo qu'il allait devoir "changer sa façon de jouer" s'il veut rester un titulaire indiscutable pour Manchester United. Le Portugais n'a pas encore accepté le fait d'avoir été mis sur le banc pour le déplacement à Chelsea. L'entraîneur intérimaire Michael Carrick s'est empressé de démentir toute rumeur d'agitation dans le camp des Red Devils après avoir vu son numéro 7 prendre le chemin du tunnel à la fin du match nul 1-1 dans l'ouest de Londres, un grand joueur de tous les temps ayant simplement été écarté de ses plans au profit d'une approche différente.

Il y a de fortes chances que Cristiano Ronaldo soit réintégré dans le onze de départ de Manchester United pour un autre match de Premier League contre Arsenal jeudi, mais Kleberson - un ancien coéquipier à Old Trafford du quintuple Ballon d'Or - pense qu'il devra offrir davantage à la cause collective si Rangnick veut être convaincu de sa valeur. Kleberson, qui s'exprimait en association avec Paddy Power, a confié à GOAL sur le débat concernant la valeur de Ronaldo et la question de savoir s'il fait suffisamment d'efforts en dehors du ballon pour figurer en bonne place sous les ordres de Rangnick : "Cristiano Ronaldo peut aider Manchester United ; c'est un leader et il peut aussi aider les autres joueurs".

"Je comprends la frustration de CR7"

"Il y a eu un moment dans le match contre Chelsea où ils ont eu une occasion en fin de match et Ronaldo a suivi l'arrière latéral et a essayé d'intercepter le centre de Chelsea. Il essaie d'aider Manchester United, mais ce sont des moments difficiles pour eux. Cela n'a pas été une grande saison. Je comprends qu'il soit frustré. Sa réaction est normale pour un joueur qui n'est pas titulaire ou qui est remplacé tôt. Ils ne seront jamais contents de cela. Mais Ronaldo va devoir changer sa façon de jouer afin d'aider davantage l'équipe car c'est ce dont Manchester United a besoin pour retrouver le haut du tableau", a ajouté le Brésilien.

Le Brésilien a ajouté sur la frustration qui a semblé bouillir lorsque Ronaldo a choisi de ne pas remercier le public pour son soutien lors de la dernière sortie de United : "Cristiano Ronaldo était juste frustré à la fin du match lorsqu'il s'est dirigé directement vers le tunnel. Il ne s'adressait pas aux supporters ou au manager. Il est sorti du banc et ils ont fait match nul. Chelsea a eu plus le ballon et plus d'occasions dangereuses, tous les meilleurs joueurs seraient ennuyés et frustrés par cela".

"Après le match, je me suis dit que Carrick avait fait le bon choix"

Cristiano Ronaldo est entré en jeu à la 64e minute contre Chelsea, et Jorginho a annulé une tentative de Jadon Sancho peu après ce changement. Il n'a pas eu beaucoup d'impact sur les débats, malgré ses 10 buts en 15 apparitions depuis son retour à Manchester cet été, et Kleberson - qui a été signé par United aux côtés de Ronaldo en 2003 - peut comprendre qu'un homme qui exige des normes aussi élevées se sente déçu en ce moment.

Il a ajouté que l'entraîneur intérimaire Rangnick, qui assurera l'intérim jusqu'à la fin de la campagne 2021-22, est sur le point d'ouvrir une nouvelle ère pour les 13 fois champions de Premier League : "Il était surprenant de voir Cristiano Ronaldo sur le banc pour Manchester United. Tout le monde aurait été surpris par la décision de Michael Carrick. J'ai commencé à me demander ce que Manchester United voulait vraiment lorsqu'il avait acheté le meilleur joueur du monde pour le laisser sur le banc lors des grands matches. Mais, une fois le match commencé et en écoutant Carrick après le match à propos de son plan de jeu, cela a pris tout son sens. C'était une décision courageuse à prendre, mais il voulait donner une chance à d'autres joueurs. Il est important de mentionner qu'il n'a pas seulement mis Ronaldo sur le banc, mais aussi d'autres joueurs clés".

"Son plan pour l'équipe a pourtant bien fonctionné, il a rendu Manchester United plus fort défensivement, ce qui a été l'un de ses plus gros problèmes cette saison. Après le match, j'ai compris la décision de Carrick. La réaction de Cristiano Ronaldo est normale - personne ne veut rester sur le banc. Tous les joueurs veulent jouer, et tous les joueurs se préparent à donner le meilleur d'eux-mêmes, et quand vous entendez que vous n'êtes pas titulaire, c'est difficile à accepter. Les joueurs réagissent tous de la même manière, sa réaction était normale. Ronaldo n'était pas heureux, c'était clair, mais après le premier but, il a quand même couru vers ses coéquipiers pour fêter ça. Je comprends sa frustration car il veut jouer tous les matchs", a conclu Kléberson.

Manchester United recevra Arsenal jeudi, alors que les Red Devils pointent actuellement à la dixième place du classement du championnat d'Angleterre, à cinq points de son adversaire du soir et à 15 points du leader Chelsea.