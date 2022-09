Manchester United : Cristiano Ronaldo rend hommage à la reine Elizabeth II

Le Royaume-Uni est en deuil depuis ce jeudi soir. La Reine Elizabeth II est décédée ce jeudi en fin d'après-midi. Les hommages se multiplient aux quatre coins du monde, et c'est aussi le cas dans le monde du football. Hier soir, lors des matches de Manchester United et de West-Ham en Ligue Europa une minute de silence a eu lieu en hommage à la défunte reine d'Angleterre.

Ce week-end, les matches de Premier League ont été reporté et n'auront pas lieu en hommage et par respect pour Elizabeth II. Ce vendredi, Cristiano Ronaldo a posté un message sur le monarque de longue date sur les réseaux sociaux. "Sept années de ma carrière ont été jouées en Premier League, ce qui en fait ma 8e saison en Angleterre", a-t-il écrit.

"Tout au long de ces années, j'ai ressenti l'amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine, et combien Sa Majesté était et sera toujours importante pour le peuple britannique. Je rends hommage à sa mémoire et je pleure cette perte irremplaçable avec le pays que j'ai appris à appeler mon foyer. Mes pensées et mes prières vont à la famille royale", a ajouté le Portugais.

Cristiano Ronaldo fait partie de toute une série de personnalités du monde du football qui ont rendu hommage à la reine Elizabeth II depuis jeudi. Au cours de sa vie, la monarque a été impliquée dans une foule de moments sportifs mémorables, notamment en présentant la Coupe du monde à l'Angleterre en 1966.

Le football a adopté une approche unifiée pour annuler les matchs de ce week-end. L'ensemble de la pyramide, depuis la Premier League et la WSL jusqu'au football de base, a été suspendu.