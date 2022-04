Manchester United : Cristiano Ronaldo règle ses comptes avec Wayne Rooney

Cristiano Ronaldo a répondu aux critiques posées sur sa décision de rejoindre Manchester United à l'été 2021 en qualifiant de "jaloux" son ancien coéquipier Wayne Rooney, qui a suggéré qu'un transfert du Portugais chez le club anglais ne convenait pas à toutes les parties. Le meilleur buteur de l'histoire des Red Devils était l'invité de Sky Sports lors de la couverture de la défaite d'Arsenal à Crystal Palace en Premier League.

Rooney dézingue Ronaldo

L'ex-capitaine de l'équipe d'Angleterre a inévitablement été interrogé sur la présence à Old Trafford d'un homme avec lequel il a joué. Wayne Rooney a affirmé que Ronaldo "vieillit un peu" et "n'est plus le joueur qu'il était". Le Portugais a été critiqué à plusieurs reprises cette saison, car il a du mal à fournir le niveau d'inspiration dont Manchester United a besoin, mais l'icône de 37 ans continue de faire la sourde oreille à ses détracteurs.

"Ronaldo est agaçant, il aime plonger", selon Wayne Rooney

L'ancien attaquant de Man United, qui s'est attiré un clin d'œil de Ronaldo après avoir été expulsé par l'Angleterre contre le Portugal lors de la Coupe du monde 2006, a déclaré à Sky Sports, lorsqu'on lui a demandé si le retour d'une légende du club avait fonctionné pour les Red Devils : "Il faut dire que non, pour le moment. Je pense qu'il a marqué des buts, il a marqué des buts importants en Ligue des champions en début de saison. Il a marqué le triplé contre Tottenham".

"Vous devez choisir des joueurs plus jeunes et affamés"

"Mais je pense que si vous regardez l'avenir du club, vous devez choisir des joueurs plus jeunes et affamés pour faire de leur mieux pour soulever Manchester United au cours des deux ou trois prochaines années. Et évidemment, Cristiano vieillit un peu. Il n'est certainement plus le joueur qu'il était quand il avait une vingtaine d'années. Et cela arrive, c'est le football. C'est une menace pour les buts, mais je pense que pour le reste du jeu, ils ont besoin de plus, ils ont besoin de jeunes joueurs affamés", a ajouté Wayne Rooney.

"Je pense qu'ils ont de bons jeunes joueurs. Je pense que Jadon Sancho sera meilleur l'année prochaine, je pense que Marcus Rashford sera meilleur l'année prochaine. Ils ont de bons jeunes joueurs, je pense que Jesse Lingard devrait jouer pour eux parce qu'il apporte de l'énergie, il apporte de la qualité. Scott McTominay a bien travaillé, ils ont donc de bons jeunes joueurs. Ils doivent juste acquérir cette confiance, leur faire croire qu'ils sont de bons joueurs et être plus performants et ensuite, quel que soit le nouveau manager, il fera venir ses propres joueurs et essaiera de reconstruire ce groupe", a conclu l'ex international anglais.

La réponse de Cristiano Ronaldo

Le quintuple Ballon d'Or a répondu à un post de Wayne Rooney sur Instagram en affirmant que son ancien collègue, accompagné de Jamie Carragher sur la photo, sont "deux jaloux". Bien que Cristiano Ronaldo ait été pointé du doigt cette saison et que l'on s'interroge sur son rythme de travail et ses supposées qualités de meneur, il a tout de même inscrit 18 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues.

Il est destiné à terminer la campagne 2021-22 les mains vides, car toutes les voies menant à un titre majeur ont été fermées pour Manchester United, mais une place dans le top 4 et une qualification pour la Ligue des champions sont toujours possibles. Les Red Devils, qui ont été tenus en échec 1-1 à domicile par Leicester lors de leur dernière sortie, alors que Ronaldo était absent pour cause de maladie, seront de retour en action samedi lors d'un déplacement à Everton, un club menacé de relégation.