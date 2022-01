Manchester United : Cristiano Ronaldo fixe une date pour sa retraite

Cristiano Ronaldo, la star de Manchester United, a révélé ses objectifs quant à la durée de sa carrière de footballeur professionnel.

L'attaquant portugais a rejoint United l'été dernier, signant un contrat jusqu'à l'été 2023, mais il n'était pas certain que ce soit son dernier.

Cependant, le joueur de 36 ans a insisté sur le fait qu'il avait l'intention de jouer aussi longtemps que son corps pouvait le supporter, et qu'il avait pour objectif de jouer jusqu'au début de la quarantaine.

Ronaldo vise la quarantaine



Ronaldo a déclaré à ESPN : "Je suis heureux d'être un joueur qui a montré que, dans mon cas, la longévité a été un facteur crucial pour que je continue à jouer à un haut niveau, à réaliser de bonnes performances."

"Génétiquement, je me sens comme si j'avais 30 ans. Je prends grand soin de mon corps et de mon esprit. J'ai appris quelque chose récemment : après 33 ans, je crois que le corps peut être performant si vous en avez besoin, mais la vraie bataille est mentale."

"Le plus difficile est de traverser de nombreuses épreuves en se concentrant sur l'objectif final, à savoir rester à un haut niveau, et c'est ce que j'ai fait ces dernières années. J'ai travaillé et je me suis concentré davantage sur mon esprit. Je sais que mon corps me supportera parce que je le respecte beaucoup et que je l'écoute beaucoup."

"La vie doit avoir des moments importants, pour le meilleur et pour le pire, mais quand on tombe, il faut avoir la force de se relever. Je suis heureux, je veux rester ici et voir ce qui va se passer."

"Je veux savoir si je vais jouer jusqu'à 40, 41 ou 42 ans, mais le plus important est que mon objectif quotidien est de profiter du moment présent."

Giggs supplanté par Ronaldo ?

Ronaldo s'inspirera de Ryan Giggs, qui était également un ailier à United qui a adapté son jeu, prenant sa retraite à l'âge incroyable de 40 ans.

Giggs était le joueur de champ le plus âgé de l'histoire de United, le gardien de but Edwin van der Sar le devançant d'un peu plus d'un mois pour le record général.

Le Gallois a mis l'accent sur son régime alimentaire et sur le yoga pour l'aider à rester au sommet du football aussi longtemps qu'il l'a fait.

Quant au joueur le plus âgé à avoir joué en Premier League, tous clubs confondus, ce record est détenu par l'ancien gardien de Manchester City, John Burridge, qui a joué en première division anglaise à l'âge de 43 ans.

Teddy Sheringham, quant à lui, est le joueur de champ le plus âgé, ayant joué pour West Ham à 40 ans et 272 jours en 2006.