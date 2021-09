Manchester United : Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane font sauter la banque

La masse salariale de Manchester United atteint des sommets inquiétants cette saison.

Manchester United a pris d'assaut la fenêtre des transferts de l'été en faisant signer Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo du Borussia Dortmund, du Real Madrid et de la Juventus respectivement, pour un montant total de 140 millions d'euros.

Une masse salariale qui explose à Manchester United

L'arrivée de tels joueurs de classe mondiale signifie que la masse salariale du club a augmenté de 75 millions d'euros alors que les Red Devils sont en quête du titre de Premier League.

Selon le Sun, la masse salariale de Manchester United atteindra ainsi la bagatelle de 452 millions d'euros cette saison, ce chiffre correspondant approximativement à ce que payait le FC Barcelone en 2020.

Ronaldo est le premier salaire de Manchester United avec un salaire de 29,25 millions d'euros par an, suivi de David de Gea (22 millions d'euros), des nouveaux venus Jadon Sancho (21,2 millions d'euros) et Raphael Varane (20,7 millions d'euros), et de Paul Pogba (17,6 millions d'euros) à la cinquième place.

Un titre cette saison semble donc impératif pour les Red Devils.