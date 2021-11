Manchester United : Cristiano Ronaldo déjà vers un départ ?

Cristiano Ronaldo a fait un retour de conte de fées à Manchester United cet été, 12 ans après avoir quitté le club, mais les retrouvailles tant attendues pourraient ne pas durer aussi longtemps que la plupart des fans des Red Devils l'espéraient.

Manchester United est actuellement en crise, avec de mauvaises performances et des résultats qui l'ont pratiquement exclu de la course au titre de Premier League, ce qui inquiète Ronaldo. S'ils ne parviennent pas à terminer dans le top 4 de la Premier League, ce qui les priverait de la Ligue des champions en 2022/23, Ronaldo pourrait chercher à changer de club, selon The Express.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant portugais a un désir insatiable d'argent, à la fois individuel et collectif, et n'est pas d'humeur à rester dans un club dont les attentes et les capacités ne sont pas au même niveau que les siennes.

Lors d'une récente interview, Ronaldo a clairement indiqué qu'il n'était pas revenu en Premier League simplement pour achever les dernières années de sa carrière.

"J'ai dit ce que je ressentais à ce moment-là, que je suis ici pour gagner des choses", a-t-il déclaré à Sky Sports, à propos de son discours à son arrivée à United cet été. Manchester United est un club pour gagner des choses et je ne suis pas ici pour des vacances. Je leur ai dit que je voyais un énorme potentiel dans cette équipe. Ils ont de très jeunes joueurs, des joueurs avec du potentiel, et je suis ici pour gagner et pour aider l'équipe à construire de nouvelles choses."