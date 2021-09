Manchester United : Cristiano Ronaldo déjà titulaire face à Newcastle !

La superstar portugaise est présente dans le onze de départ d'Ole Gunnar Solskjaer contre les Magpies, tout comme Raphaël Varane et Jadon Sancho.

Cristiano Ronaldo va entamer sa deuxième aventure en tant que joueur de Manchester United ce samedi, contre Newcastle. La superstar portugaise est bien présente dans le onze de départ d'Ole Gunnar Solskjaer. Le quintuple Ballon d'Or fait un retour fracassant à Old Trafford, 12 ans après avoir mis fin à un premier chapitre.

Des passages records au Real Madrid et à la Juventus ont permis au joueur de 36 ans de consolider son statut de légende du football mondial, et il revient avec l'intention de renforcer encore son héritage dans le football anglais. Ce samedi, les yeux du monde entier seront donc rivés vers le match entre Manchester et Newcastle.

Quel sera le onze de départ de Man Utd ?

The news we've all been waiting for... 🤩#MUFC | #MUNNEW — Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021

En plus de Cristiano Ronaldo, d'autres recrues estivales sont également présentes dans le onze d'Ole Gunnar Solskjaer. Raphaëll Varane, qui a travaillé avec CR7 au Real, fait ses débuts à domicile pour United après avoir disputé ses premières minutes avec le club avant la pause internationale, contre les Wolves.

Jadon Sancho est un autre ajout intéressant à l'équipe des Red Devils, l'ailier anglais étant aligné sur la gauche d'un redoutable trio d'attaque comprenant également Mason Greenwood. Paul Pogba et Bruno Fernandes tireront les ficelles au milieu de terrain, dans l'espoir de fournir des munitions à Ronaldo et ses coéquipiers.

Le capitaine Harry Maguire sera associé à Varane à l'arrière. Si Dean Henderson a accéléré son rétablissement après un épisode de Covid-19 en jouant pour les U23 de United, David de Gea conserve sa place entre les poteaux. Fred est quant à lui disponible après la levée de l'interdiction faite aux stars brésiliennes basées en Angleterre de rejoindre leur pays pour les qualifications pour la Coupe du monde, mais il doit se contenter d'une place sur le banc. Edinson Cavani, lui, est absent du groupe.

À quand remonte sa dernière apparition ?

Cristiano Ronaldo a disputé 292 matches pour United après les avoir rejoints en provenance du Sporting Lisbonne durant l'été 2003. Il a marqué 118 buts et a aidé les Red Devils à remporter trois titres de Premier League, une Ligue des champions, ainsi que le premier de ses cinq Ballons d'or. L'avènement d'une légende.



Cristiano Ronaldo compte aujourd'hui 84 réalisations dans l'élite anglaise et, après s'être engagé pour un contrat de deux ans, il vise la barre des 100. Son dernier but pour United a été inscrit lors d'un derby contre Manchester City le 10 mai 2009, et sa dernière apparition a eu lieu lors de la défaite 2-0 en finale de la Ligue des champions face à une équipe de Barcelone emmenée par Lionel Messi, au Stadio Olimpico de Rome, le 27 mai 2009. Depuis, un chemin immense a été parcouru par l'attaquant.