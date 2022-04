Manchester United : Cristiano Ronaldo casse le téléphone d’un fan, puis s’excuse

Difficile samedi pour Cristiano Ronaldo. Esseulé à la pointe de l’attaque de Manchester United, le Portugais n’a pas pu éviter une nouvelle défaite aux Red Devils face à Everton (0-1) en Premier League. Le quintuple Ballon d’Or a fini ce match frustré, et il n’a pas caché son mécontentement sur le chemin des vestiaires.

Ronaldo : "Nous devons toujours être respectueux"

Filmé de très (trop ?) près par les supporters adverses après la défaite, CR7 a craqué en projetant vivement le téléphone portable d’un fan au sol. Celui-ci s’est brisé, et l’attaquant portugais a directement filé aux vestiaires par la suite.

Ronaldo smashing someone’s phone at full time 🤣🤣 EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022

Les réseaux sociaux n’ont évidemment pas tardé avant de s’emparer de l’affaire, et Ronaldo a donc fini par s’excuser. "Il n'est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et donner l'exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu", a rappelé l’ancien du Real Madrid.

CR7 invite le fan en question à Old Trafford

"Je tiens à m'excuser pour mon geste d'humeur et, si possible, j'aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford en signe de fair-play et d'esprit sportif", a conclu CR7 sur son compte Instagram. Un portable perdu, mais une invitation au stade offerte, le supporter n’a rien perdu au change.