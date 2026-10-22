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Manchester United contre l’AFC Bournemouth en Premier League : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Manchester United vs Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
B. Fernandes
Rayan
A. Scott

Avant-match complet de Manchester United-Bournemouth, alors que le club mancunien accueille à Old Trafford une équipe qui lui pose problème depuis peu. Au programme : nouvelles des effectifs, analyse tactique, forme des deux équipes et bien plus encore.

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Premier League - Journée 8
Old Trafford

Le coup d’envoi de Manchester United-AFC Bournemouth sera donné le 25 octobre 2026 à 09 h 00 EST et 13 h 00 GMT.

Manchester United panse ses plaies avant de recevoir sa bête noire

Après une lourde défaite 4-1 chez une équipe qui découvre la Ligue des champions, Michael Carrick, sous pression, doit désormais remobiliser ses joueurs avant la venue de Bournemouth, sa bête noire de ces dernières années.

Deux équipes en difficulté qui doivent se relancer

Avec une seule victoire chacune après sept matches de Premier League, Manchester United et Bournemouth végètent dans la seconde moitié du classement. Bournemouth a toutefois décroché son unique succès lors de sa dernière sortie, en battant Sunderland 2-0. Après un début de saison irrégulier, l’équipe de Marco Rose reste désormais sur deux victoires toutes compétitions confondues, sans encaisser de but. L’attaquant brésilien Evanilson a marqué lors de chacune de ses trois dernières sorties.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Carrick a désespérément besoin d’un résultat

Dominé par Como mercredi soir, Manchester United a touché un nouveau point bas cette saison avec sa défaite 4-1 en Italie. Le capitaine Bruno Fernandes a ostensiblement lancé un regard noir vers le banc lorsqu’il a été remplacé en fin de match par Joshua Zirkzee, auteur du but qui a sauvé l’honneur de Manchester United.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Chiffres clés et point sur les blessures

  • Manchester United n’a pas encore terminé un match de Premier League sans encaisser de but cette saison.
  • Bournemouth est invaincu lors de ses cinq dernières confrontations avec Manchester United et a marqué dans chacune d’elles.
  • Manchester United est toujours privé du quatuor blessé composé de Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu et Manuel Ugarte.
  • Bournemouth a encaissé neuf buts en trois déplacements de Premier League cette saison.
  • Marcus Tavernier a inscrit quatre buts en championnat pour Bournemouth cette saison.
  • Les trois dernières confrontations entre ces équipes en Premier League se sont toutes soldées par un match nul.

Effectifs et compositions

Manchester United vs Bournemouth Équipes probables

Entraineur

  • M. Carrick

Michael Carrick est privé de plusieurs éléments importants de son effectif. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton et Manuel Ugarte sont tous signalés blessés, ce qui réduit les options de Manchester United à plusieurs postes. Des précisions sur leur disponibilité seront ajoutées à mesure que le club communiquera de nouvelles informations avant le coup d’envoi.

Bournemouth doit aussi composer avec des blessures avant ce match. Marco Rose est privé d’Eli Junior Kroupi, de Julian Araujo, d’Alex Scott et de Veljko Milosavljevic. Aucune suspension ne touche les deux équipes. À ce stade, aucun des deux clubs n’a confirmé de composition probable.

Forme récente

MUN

MUN - Forme

FUL
N1-1
TOT
N1-1
ATM
D2-0
LEE
N1-1
COM
D4-1
But marqué (encaissé)
4/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BOU

BOU - Forme

RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Manchester United n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec trois nuls et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre Leeds United en Premier League. Cette série comprend également une défaite 2-0 face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions et un revers 3-2 contre Brighton en Carabao Cup. Manchester United a marqué cinq buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres, un bilan défensif qui souligne la fragilité affichée par l’équipe de Carrick.

La forme de Bournemouth offre un contraste. L’équipe de Rose a remporté trois de ses cinq derniers matches, ne s’inclinant que contre Chelsea, qui l’a battue 5-1 en Premier League, et Liverpool, qui s’est imposé 1-0. Son dernier match s’est terminé par une victoire 2-0 à Sunderland. Bournemouth a également enchaîné deux victoires en Ligue Europa, dont un net succès 3-0 face à Sturm Graz. Sur cette série de cinq rencontres, Bournemouth a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Historique des confrontations

Face à face

Manchester UnitedNulBournemouth
1
3
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FDM
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FDM
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
FDM
11Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est achevée sur un nul 2-2 en mars 2026, lorsque Bournemouth a reçu Manchester United en Premier League. Avant cela, leur duel de décembre 2025 à Old Trafford avait donné lieu à un remarquable nul 4-4, l’un des résultats les plus spectaculaires de leurs récentes confrontations. Sur leurs cinq derniers matches officiels, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre clairement l’ascendant, leurs duels ayant souvent été serrés et riches en buts.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
N
D
N
N
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

Manchester United occupe actuellement la 13e place du classement de Premier League, tandis que l’AFC Bournemouth est 15e. Les deux clubs se trouvent dans la seconde moitié du classement, ce qui donne une importance supplémentaire à cette rencontre pour deux équipes désireuses de s’éloigner du bas de tableau.

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