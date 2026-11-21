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Manchester United concurrence Liverpool pour le défenseur central international italien Giorgio Scalvini, alors que le club prépare l’après-Lisandro Martinez. Les dirigeants mancuniens ont également été informés d’un possible retour de l’ancien milieu Scott McTominay en 2027, sur fond de négociations contractuelles à Naples.

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Les recruteurs étudient des pistes défensives

Selon TEAMtalk, Manchester United suit Scalvini de près alors que le club prévoit de se renforcer en attaque, au poste d’arrière gauche et en défense centrale. L’Italien a attiré l’attention de plusieurs cellules de recrutement et pourrait devenir une cible défensive majeure en 2027, en janvier ou l’été prochain. Cette recherche intervient alors que Martinez entre dans les derniers mois de son contrat, malgré une option de prolongation d’un an dont dispose le club.

Le président de l’association des agents doute de l’intérêt de Barcelone

Les spéculations autour de l’avenir de Martinez se sont intensifiées après que le même média a affirmé que Barcelone appréciait le défenseur argentin, tandis que des informations publiées en Espagne suggèrent qu’il est disposé à écouter une offre du géant de la Liga. Toutefois, le président de l’Association espagnole des agents de football, Pedro Bravo, a tempéré les spéculations sur un éventuel départ en Catalogne.

Interrogé sur ces rumeurs de transfert, Bravo a déclaré : « Lisandro, à ma connaissance, ni Deco ni [Hansi] Flick ne sont intéressés par lui. » Il a ajouté que le message de Flick et du directeur sportif Deco au sujet de Martinez était clair : « C’est un bon joueur, mais il ne nous plaît pas. Il ne correspond pas à ce que nous recherchons. »

Quelle que soit la position de Barcelone, la situation contractuelle de Martinez laisse toujours entrevoir un départ d’Old Trafford dans un avenir proche.

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Le meneur de jeu écossais envisage un retour en Angleterre

Parallèlement à ses projets défensifs, le rapport indique que McTominay, ancien milieu de Manchester United, envisage sérieusement un retour en Premier League en 2027. Son ancien club a déjà été informé de la possibilité de faire revenir à Manchester le joueur issu de son centre de formation, et ses dirigeants n’ont pas écarté cette perspective.

Selon les sources de TEAMtalk, Naples garde l’espoir de conserver l’international écossais en Serie A, alors que son contrat actuel expirera dans 18 mois. Les positions des deux parties étant pour l’heure très éloignées dans les négociations contractuelles, des intermédiaires ont commencé à l’orienter vers de possibles destinations au cas où aucun accord ne serait trouvé.

Le retour de blessure conditionne le calendrier hivernal

Le calendrier jouera un rôle décisif dans la manière dont Manchester United abordera ces deux dossiers au cours des prochains mois. Scalvini n’étant revenu de blessure que récemment, un transfert en janvier pourrait être prématuré. Manchester United et Liverpool continueront donc de suivre ses performances avant de décider quand formuler une offre. Dans le même temps, l’impasse persistante des négociations concernant McTominay en Italie déterminera si des retrouvailles en 2027 deviennent une possibilité concrète.