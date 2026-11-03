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Manchester United s’est joint aux poids lourds européens que sont le Paris Saint-Germain, Arsenal et Liverpool pour suivre le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid Pablo Barrios en vue des mercatos de 2027. Les dirigeants du club d’Old Trafford ont effectué une première prise de renseignements sur l’international espagnol de 23 ans après l’avoir vu marquer contre Manchester United récemment en compétition européenne.

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Manchester United prend des renseignements

Selon TEAMtalk, Manchester United a profité de son récent déplacement au Metropolitano en Ligue des champions pour se renseigner sur le milieu de terrain espagnol aux quatre sélections. Barrios a attiré l’attention des dirigeants mancuniens présents sur place en ouvrant le score après seulement 49 secondes lors de la victoire 2-0 de l’Atlético contre le club de Premier League. Aucune discussion officielle n’a encore débuté, mais le géant anglais étudie la possibilité d’un transfert tout en évaluant ses options à long terme au milieu de terrain.

Les grands clubs européens suivent le talent espagnol

Formé initialement au centre de formation du Real Madrid avant de rejoindre l’autre camp de la capitale en 2017, Barrios a disputé 151 matches avec l’équipe première depuis ses débuts en octobre 2023. Il s’est imposé sous les ordres de Diego Simeone grâce à son mélange de discipline défensive et de capacité à se projeter vers l’avant.

Le Paris Saint-Germain est actuellement considéré comme le prétendant le mieux placé pour mettre à l’épreuve la détermination de l’Atlético. Luis Enrique, son entraîneur, apprécie particulièrement le joueur et une approche cet hiver n’est pas totalement exclue.

Le média précise par ailleurs que Xabi Alonso, l’entraîneur de Chelsea, apprécie lui aussi le profil de son compatriote, même si Chelsea donne plutôt la priorité à un transfert du milieu de Bournemouth Alex Scott en janvier.

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En Angleterre, Arsenal et Liverpool suivent également sa progression, tandis que Manchester City a déjà manifesté de l’intérêt pour lui.

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Une clause libératoire colossale protège l’Atlético

Arracher ce meneur de jeu dynamique au club de la capitale espagnole s’annonce extrêmement difficile compte tenu de sa situation contractuelle. Barrios a récemment prolongé son engagement avec l’Atlético jusqu’en juin 2030 grâce à un contrat qui comprend une clause libératoire de 500 millions d’euros (418 millions de livres sterling/561 millions de dollars).

Aucun prétendant ne devrait payer directement cette somme, mais cet accord donne au club de Liga le contrôle total de toute évaluation du joueur. La direction considère le joueur de 23 ans comme un élément essentiel de l’effectif de Simeone et ne souhaite pas autoriser son départ à moins de recevoir une offre exceptionnelle.

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Une offre l’été prochain paraît plus réaliste

Compte tenu de la fermeté de l’Atlético et de l’investissement financier considérable nécessaire pour entamer des négociations, un transfert lors du prochain mercato de janvier reste très improbable. Barrios devrait donc conserver un rôle central dans les plans de Simeone à Madrid jusqu’à la fin de la saison. L’intérêt pourrait toutefois s’intensifier l’été prochain si Manchester United décide de remanier son milieu de terrain après un recrutement plus modeste lors du précédent mercato.