Partager Suivez GOAL sur Google

Manchester United aurait commencé à préparer l’après-Bruno Fernandes en faisant de Nico Paz, révélation de Côme, l’une de ses principales cibles à long terme. Alors que le contrat de son capitaine arrive à échéance en fin de saison, le club d’Old Trafford se prépare à l’éventualité d’un départ de son joueur clé.

Publicité

Manchester United prépare un plan de secours face à l’incertitude autour de Fernandes

Fernandes a semé le doute sur son avenir à Old Trafford en suspendant les discussions sur sa prolongation avant l’expiration de son contrat cet été. Bien que les dirigeants souhaitent conserver leur capitaine de 32 ans, l’international portugais aurait refusé deux offres de prolongation.

En réponse, Manchester United a inscrit le meneur de jeu de Côme Nico Paz sur sa liste de cibles pour 2027, selon The Athletic. L’international argentin de 22 ans s’était fait remarquer en octobre lorsque son doublé avait mené le club italien à une victoire 4-1 contre Manchester United .

Une clause de rachat du Real Madrid complique la piste Paz

Recruter Paz s’annonce difficile : ses six buts et huit passes décisives en 16 matches sous les ordres de Cesc Fabregas illustrent sa progression rapide. Côme l’a acheté au Real Madrid pour 6 millions d’euros (5 millions de livres sterling) en 2024, et le géant espagnol dispose d’une option de rachat de 80 millions d’euros (66 millions de livres sterling) pour l’été 2027.

Selon le même article, Paz n’est pas séduit par l’idée de retourner à Madrid, où rien ne lui garantit un rôle de premier plan sous les ordres de Jose Mourinho. Côme pourrait donc être libre de le vendre. Manchester United espère que son histoire prestigieuse et le fait que Paz partage son agent avec l’entraîneur Mauricio Pochettino joueront en sa faveur, même si une non-qualification pour la Ligue des champions pourrait compromettre ses chances.

Publicité Publicité

Fernandes défend sa fidélité face aux rumeurs de départ

Le départ de Fernandes laisserait un vide immense, tant il occupe un rôle central dans la création du jeu de Manchester United depuis son arrivée du Sporting en 2020. Déjà courtisé par Al-Hilal et Fenerbahce, le milieu de terrain a démenti les affirmations selon lesquelles des exigences salariales plus élevées ou des années de contrat supplémentaires seraient à l’origine de l’impasse.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« Le club m’a proposé un nouveau contrat, donc je pense que, de son côté, cela montre qu’il veut que je reste, a déclaré Fernandes à Sky Sports. Il n’y a pas de négociations en cours, mais j’ai vu des gens dire : “Il a demandé plus d’argent, il a demandé plus d’années.” Si je voulais plus d’argent, je ne serais pas ici. »

« J’avais la possibilité d’aller ailleurs pour gagner beaucoup plus qu’à Manchester United. J’aurais pu être dans un endroit où il fait bien plus chaud qu’à Manchester. Il y a deux étés, il y a trois étés et l’été dernier, j’ai toujours eu la possibilité de partir et j’ai toujours choisi de rester ici. »

Publicité

Des mois décisifs attendent Manchester United

Les discussions étant suspendues, Manchester United doit attendre de voir si Fernandes reviendra sur sa décision avant l’expiration de son contrat. S’il part, le bilan de Paz, 25 buts et 25 passes décisives en 91 matches avec Côme, attirera d’autres prétendants. Une qualification pour la Ligue des champions sera donc essentielle aux espoirs du club mancunien.