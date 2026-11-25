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Manchester United a ajouté Nathan Collins, défenseur de Brentford, à sa liste de cibles alors que Mauricio Pochettino cherche à redresser la pire défense des cinq grands championnats européens. Avec un budget annoncé de 50 millions de livres sterling et plusieurs cibles qui s’éloignent, le club aborde un mercato difficile après sa lourde défaite dimanche à Anfield.

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Manchester United cible Nathan Collins, défenseur central de Brentford

Manchester United a ajouté Collins, défenseur central de Brentford, à sa liste de cibles défensives avant l’ouverture du mercato. Selon talkSPORT, le club voit dans ce défenseur expérimenté en Premier League une solution possible aux problèmes de sa défense, auxquels plusieurs entraîneurs successifs ont été confrontés.

La recherche de renforts est devenue encore plus urgente après la lourde défaite de dimanche à Anfield , où Manchester United a encaissé quatre buts. Ce résultat laisse Pochettino aux prises avec la pire défense des cinq grands championnats européens.

Manchester United revoit ses options après le contretemps Bassey

L’intérêt de Manchester United pour Collins intervient alors que d’autres pistes défensives semblent de plus en plus difficiles à concrétiser. Calvin Bassey, de Fulham , s’était imposé comme une cible potentielle la semaine dernière, grâce à sa précieuse polyvalence en défense. Mais Bassey serait désormais proche de prolonger son contrat avec le club londonien.

Ce contretemps oblige Manchester United à explorer d’autres pistes pour recruter un défenseur central expérimenté en Premier League. Collins, 25 ans, correspond à ce profil après s’être imposé à Brentford. Son expérience dans l’élite en fait une option séduisante pour une équipe qui a un besoin urgent de stabilité défensive.

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Pochettino doit renforcer la défense sans oublier l’attaque

Le successeur de Michael Carrick fait face à une tâche exigeante : il a hérité d’une équipe qui doit se renforcer d’urgence aux deux extrémités du terrain. Resserrer une défense perméable apparaît clairement comme une priorité après les quatre buts encaissés à Anfield.

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Mais Pochettino ne pourra pas se concentrer uniquement sur la défense à l’ouverture du mercato. Il souhaiterait aussi recruter un attaquant pour pallier l’absence de Benjamin Sesko, blessé .

Concilier la recherche d’un défenseur central et celle d’un renfort offensif mettra à l’épreuve la stratégie de recrutement de Manchester United. Pochettino devra réaliser des recrutements judicieux pour répondre efficacement à ces deux besoins.

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Un budget serré complique le mercato de Manchester United

Les contraintes financières devraient peser sur les choix de Manchester United sur le marché des transferts. Le club continue de s’intéresser à Jarrad Branthwaite, d’Everton, mais le défenseur risque de coûter trop cher au regard de son budget annoncé de seulement 50 millions de livres sterling.

Recruter Collins ne sera pas simple non plus. Le joueur de 25 ans est sous contrat avec Brentford jusqu’à l’été 2029 et nécessiterait lui aussi une indemnité de transfert importante. Avec un budget serré et plusieurs postes à renforcer, Manchester United devra faire des choix difficiles à l’ouverture du mercato. Reste à savoir si le club pourra conclure un accord pour Collins dans les limites de ses moyens financiers.