Manchester United cible Koni De Winter, star de l’AC Milan, pour remplacer Lisandro Martinez en pleine crise défensive

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Manchester United aurait identifié Koni De Winter, défenseur central de l’AC Milan, comme un possible remplaçant de Lisandro Martinez, en difficulté. Le club mancunien fait face à une rude concurrence en Premier League pour recruter l’international belge polyvalent, alors qu’il cherche désespérément à remédier aux failles de sa défense en janvier.

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Des renforts nécessaires en défense

Manchester United surveillerait De Winter, défenseur central de l'AC Milan, dans l'espoir de résoudre ses problèmes défensifs grandissants, selon Caught Offisde. Manchester United connaît un début de saison catastrophique et se trouve actuellement dans la zone de relégation de Premier League.

Sa défense particulièrement perméable a encaissé pas moins de 26 buts en seulement 14 matches, toutes compétitions confondues, cette saison. Ce piètre bilan défensif a poussé les dirigeants du club à explorer activement le marché des transferts de janvier à la recherche de renforts immédiats et efficaces.

Martinez peine à retrouver son niveau cette saison et a récemment critiqué publiquement la stratégie de recrutement du club. Le défenseur international argentin devrait désormais être cédé d'ici 2027, ce qui rend plus urgente encore la recherche d'un successeur de qualité à long terme dans l'axe de la défense.

De Winter correspond au profil recherché

De Winter s'est rapidement imposé comme une cible prioritaire après être devenu un élément essentiel de la défense de l'AC Milan. Le joueur de 24 ans n'est arrivé à San Siro en provenance du Genoa qu'en 2025, mais il a déjà disputé 14 matches avec l'AC Milan cette saison.

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Du haut de son 1,91 m, l'international belge possède les qualités physiques qui pourraient lui permettre de s'épanouir dans le football anglais. Sa polyvalence tactique renforce également l'intérêt de son profil : il a déjà évolué avec aisance au poste d'arrière droit et même au milieu défensif.

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Malgré sa réputation grandissante en Europe, des informations indiquent que De Winter ne cherche pas activement à quitter l'Italie. L'AC Milan le considère toujours comme un élément fondamental de son projet à long terme et ne le laissera certainement pas partir à bas prix.

Une forte concurrence en Premier League

Manchester United sait qu'il devra livrer une rude bataille pour recruter De Winter si l'AC Milan décide finalement d'étudier des offres officielles. Le défenseur est actuellement évalué à environ 21,4 millions de livres sterling (25 millions d'euros), ce qui en fait une cible très attractive pour plusieurs clubs anglais aux moyens importants.

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Selon la même source, Liverpool et Chelsea suivent également de très près la progression du Belge en Italie. Les deux clubs cherchent activement de jeunes défenseurs polyvalents et pourraient facilement concurrencer Manchester United dans une éventuelle surenchère cet hiver.

La liste des clubs de Premier League intéressés ne s'arrête pas là, signe que la cote du joueur ne cesse de grimper. Newcastle United, Tottenham, Leeds United et Brentford auraient tous envoyé des recruteurs observer le joueur de Serie A ces dernières semaines.

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Place à Aston Villa

Pour l'heure, Manchester United doit mettre de côté ses projets de recrutement pour janvier afin de préparer un rendez-vous de championnat crucial ce week-end. Le club recevra Aston Villa à Old Trafford dimanche après-midi, avec un besoin pressant de décrocher trois points en Premier League.

La cellule de recrutement du club continuera de suivre de très près les performances de De Winter dans les semaines à venir. Une démarche officielle pourrait rapidement se concrétiser lorsque le mercato hivernal ouvrira ses portes au début de l'année.