Manchester United : Cavani encourage les supporters

Les Red Devils occupent la sixième place du classement de la Premier League, à neuf points du leader Chelsea, et n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matches de championnat.

Cette série inclut une défaite 5-0 à domicile contre Liverpool, qui n'a jamais perdu par une plus grande marge contre son rival , sauf en 1895, lorsqu'il s'est incliné 7-1 à Anfield.

Il s'agit de la plus lourde défaite à domicile de United contre les Reds et de la première défaite par cinq buts ou plus sans marquer à Old Trafford depuis une défaite 5-0 contre Manchester City en février 1955.

L'article continue ci-dessous

S'ils ont légèrement relâché la pression sur Ole Gunnar Solskjaer en s'imposant 3-0 à Tottenham lors de leur match de Premier League suivant, les Red Devils ont de nouveau été battus par City lors de leur match à domicile suivant. Il s'agissait de leur huitième défaite à Old Trafford en 2021, la plus importante en une seule année civile depuis 1989.

Les hommes de Solskjaer se déplacent à Watford samedi dans l'espoir de relancer leur campagne, et Cavani espère que les fans ne seront pas trop découragés.

S'adressant au magazine officiel de Manchester United, l'attaquant uruguayen a déclaré : "Le message aux fans serait... d'avoir foi en leur équipe et d'avoir foi en leurs joueurs, qui, sans aucun doute, vont essayer de faire de bonnes performances et de continuer à grandir et à s'améliorer, afin que la foi qu'ils nous ont montrée, nous puissions être en mesure de la rendre avec de bons résultats, du travail acharné et en gagnant."