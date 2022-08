Manchester United : Casemiro déclare sa flamme à une légende du club

La nouvelle recrue de Manchester United a désigné Paul Scholes comme sa légende préférée à Old Trafford après son transfert du Real Madrid.

Casemiro est attendu de pied ferme à Manchester United. Recruté pour plus de 70 millions d'euros, le Brésilien, quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, va être chargé de venir densifier le milieu de terrain des Red Devils et de leur apporter de la solidité et de la stabilité, ce qui a manqué aux mancuniens la saison dernière et en ce début de saison.

"Le petit gars (Scholes) était très bon"

L'ancienne sentinelle du Real Madrid n'est pas le joueur le plus clinquant que Manchester United ait possédé dans son histoire, mais il a toujours réussi à se rendre utile dans ses différentes équipes. Le Brésilien a exprimé son admiration envers Scholes lors de sa première interview accordée au site officiel du club mancunien.

Casemiro affirme que le milieu de terrain anglais a allié sa petite taille avec un style de jeu agressif qui faisait de lui un cauchemar pour les adversaires. "Donc, en termes d'idoles à ce poste [milieu de terrain], mon idole en grandissant a toujours été [Zinedine] Zidane, [mais] ici à Manchester United, c'était toujours Paul Scholes", a déclaré le Brésilien à MUTV. "Le petit gars [Scholes] était très bon et ce que j'aimais chez lui quand il jouait, c'est qu'il était petit mais il y allait fort et juste."

"MU, le plus grand club d'Angleterre"

Casemiro a également affiché son enthousiasme de rejoindre Manchester United. Habile en communication, le Brésilien a indiqué que selon lui il a rejoint le plus grand club d'Angleterre : "C'est le plus grand club d'Angleterre. C'est le club avec le plus grand nombre de titres. Donc, je suis vraiment heureux et j'ai hâte d'y aller. La Premier League est un rêve à réaliser. Le terrain respire le football et je suis ravi d'être ici".

Une déclaration qui risque de faire grandement plaisir aux supporters des Red Devils. Casemiro est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs d'Europe, ayant joué un rôle clé dans la période la plus réussie de l'illustre histoire de Madrid. Il partage la même ténacité qui a fait de Scholes un favori des fans, et espère avoir un impact similaire dans une équipe de Manchester United qui cherche désespérément une qualité supplémentaire au milieu.

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a accueilli Casemiro à l'entraînement pour la première fois mercredi, et il pourrait faire ses débuts contre Southampton au St Mary's Stadium ce week-end. Les Red Devils ont signé leur première victoire en Premier League contre Liverpool lundi dernier et voudront confirmer ce week-end.