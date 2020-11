Manchester United - Bruno Fernandes veut lutter pour le titre

Le milieu de terrain portugais affirme que cela fait "trop longtemps" que les Red Devils n'ont plus remporté la Premier League.

Bruno Fernandes estime que a la force mentale nécessaire pour se battre pour le titre de .

Le milieu de terrain portugais a fait parler de lui depuis son départ du Sporting CP pour Old Trafford en janvier dernier. Il a été un point positif pendant une période où United a lutté pour la constance, et ils occupent actuellement la 14e place de la Premier League.

United est à huit points du leader , bien qu'il ait joué un match de moins, et il a peu de chances de remporter le titre cette saison.

"Pour moi, les autres équipes n'ont pas d'importance, a déclaré Fernandes à UTD Podcast. Les gens peuvent dire qu'ils sont meilleurs que nous, ils ont un meilleur onze que nous, les gars qui viennent du banc sont meilleurs.

"Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, je m'en fiche. Pour un club comme United, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Premier League. C'est trop long, je pense.

"Donc vous devez avoir à l'esprit - tous les joueurs, tout le personnel - que nous sommes ici pour gagner. Et je pense que nous avons cette mentalité. Je suis venu à Manchester pour gagner des trophées. Vous jouez pour l'un des plus grands clubs du monde. Ce club a fait l'histoire dans le passé, une histoire incroyable."

Le jeu de passes de Fernandes est l'un de ses principaux atouts, mais il est toujours désireux d'améliorer son jeu et apprend de son entraîneur Michael Carrick. Carrick a passé 12 ans à contrôler le rythme du jeu dans le milieu de terrain de United, et il est toujours capable de s'entraîner.

"Je regardais l'entraînement et Carrick jouait - il y avait peut-être un joueur en moins, et certains des joueurs du dernier onze étaient au repos - et je regardais Carrick, et il n'a pas manqué une seule passe", poursuit Fernandes.

"C'est un joueur qui a cette qualité de passe et aussi quand nous devons faire des exercices de finition ou de passes, il est toujours là pour nous aider avec les ballons. J'apprends beaucoup de lui et c'est l'une des personnes que j'aime écouter, parce que c'était un grand joueur, il a gagné beaucoup de trophées pour le club et pour moi, vous devez apprendre de ces joueurs."