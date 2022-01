Manchester United : Bruno Fernandes répond à la rumeur Barcelone

La star de Manchester United, Bruno Fernandes, a qualifié de "mauvais journalisme" l'information selon laquelle il pourrait rejoindre le Barça.

Fernandes est rapidement devenu une figure emblématique à Old Trafford après son transfert du Sporting CP en janvier 2020, mais il a connu une baisse de forme importante au cours de la première moitié de la campagne 2021-22.

Le joueur de 27 ans n'a marqué qu'un seul but lors de ses 14 dernières sorties en Premier League et il a été suggéré qu'il est l'un des nombreux joueurs à être malheureux à United, qui occupe la septième place du classement, à quatre points des places en Ligue des champions.

Fernandes : "Du mauvais journalisme"

Le média portugais SPORT TV a rapporté que Fernandes a été proposé au Barça, ses représentants cherchant à négocier un transfert en janvier pour le milieu de terrain.

Cependant, Fernandes s'est exprimé pour mettre les choses au clair dans une réponse directe sur Instagram, en disant à ses followers : "Et moi qui pensais que la nouvelle année n'avait commencé qu'il y a quelques jours, nous sommes pourtant déjà le 1er avril !

"Ou est-ce une fois de plus du mauvais journalisme ?".

L'article continue ci-dessous

Le déclin récent de Fernandes

Fernandes a enregistré 40 buts et 29 passes décisives au cours de sa première saison et demie avec les Red Devils, les aidant à terminer à la deuxième place de la Premier League et à atteindre une finale de la Ligue Europa dans le processus.

Cependant, l'international portugais n'a que cinq buts et neuf passes décisives à son actif en 24 sorties depuis le début de la saison et semble avoir perdu son efficacité dans le dernier tiers du terrain.

Les supporters espèrent que l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick saura tirer le meilleur de Fernandes le plus tôt possible. Sa prochaine occasion de briller sera probablement lors du troisième tour de la FA Cup, lundi, contre Aston Villa.