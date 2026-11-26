Manchester United-Brentford : les informations sur le match

Premier League - Journée 12 28 nov. 2026 - 10:00 Old Trafford

Manchester United sous la menace de la relégation, Brentford en pleine confiance

Samedi après-midi à Old Trafford, les rôles seront étonnamment inversés en Premier League : Brentford, qui vise une place européenne, se rend chez un Manchester United désespérément en quête d’un répit.

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Mauricio Pochettino s’apprête à diriger son premier match de Premier League à domicile sur le banc de United, enlisé à la 19e place avec seulement huit points. Son équipe n’a remporté aucun de ses neuf derniers matches de championnat et reste sur une lourde défaite 4-0 à Anfield dimanche dernier.

Le match nul mouvementé obtenu mercredi soir sur le terrain du Sporting CP en Ligue des champions de l’UEFA (2-2) a toutefois offert à Pochettino un précieux signe de combativité : le capitaine Bruno Fernandes a marqué deux fois en trois minutes au début de la seconde période pour renverser la situation à Lisbonne, avant que United ne résiste à l’expulsion tardive de Youri Tielemans pour repartir avec un point arraché de haute lutte.

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En face, Brentford, dirigé par Keith Andrews, est en pleine forme. Lundi soir, le club est monté à la sixième place avec 17 points en écrasant Everton, réduit à dix, 4-0 au Gtech Community Stadium, grâce à un doublé de Keane Lewis-Potter et à des buts de Vitaly Janelt et Fábio Carvalho.

Alors que Bryan Mbeumo retrouvera son ancien club pour la troisième fois depuis son arrivée à Old Trafford et que Brentford affiche une différence de buts de +9, le club londonien compte bien profiter des difficultés de United à Manchester.

Le capitaine, principale source d’inspiration

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Auteur de deux buts mercredi soir pour son retour à Lisbonne, Bruno Fernandes reste le principal moteur créatif de United. Il avait également servi Benjamin Šeško lors de la victoire 2-1 contre Brentford dans cette même affiche en avril. Entre les lignes, derrière Joshua Zirkzee, sa vision du jeu et ses incursions tardives seront essentielles pour percer le bloc compact de Brentford.

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